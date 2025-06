Marcin Hakiel opowiedział o relacji córki z jego narzeczoną. Wspomniał o odzywkach i nerwowych sytuacjach

Po rozwodzie w 2022 roku Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek ustalili, że opiekę nad dziećmi będą dzielić po równo. Oznacza to, że przez dwa tygodnie w miesiącu dzieci mieszkają z tatą, a przez kolejne dwa z mamą.

Kiedy w życiu Marcina Hakiela pojawiła się Dominika Serowska - obecna narzeczona - musiała się ona odnaleźć się w tej nietypowej sytuacji. W rozmowie z Hanką Jewsiewicką, w podcaście "Po Macoszemu", tancerz zdradził, jak wygląda relacja jego partnerki z 11-letnią Heleną.

Prowadząca zapytała wprost:

Marcin odpowiedział szczerze:

To jest tak, że nie ma żadnych konfliktów między dziewczynami. Są takie momenty, że mają tę bliższą relację, że rozmawiają o pokazach mody czy o make-upach. A są takie momenty, kiedy wydaje mi się, że tego jest mniej, ale to też jest naturalne. Dla mnie jest ważne, żebyśmy się wszyscy szanowali. Pilnuję tego, żeby nie było jakichś odzywek czy nerwowych sytuacji, bo to nie jest nikomu potrzebne. Ale z drugiej strony nie przymuszam