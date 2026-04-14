Marcin Prokop jest już po rozwodzie! Była żona nie miała z nim łatwo! "Nie zawsze byłem dla niej taki dobry"

Marcin Prokop rozwiódł się z żoną! Mają za sobą "dobre rozstanie"

Marcin Prokop (48 l.) należy do grona najpopularniejszych polskich prezenterów telewizyjnych. Swoją przygodę z mediami rozpoczął w drugiej połowie lat 90. od pisania artykułów dla różnych czasopism. Wspinał się po szczeblach kariery aż do stanowiska redaktora naczelnego m.in. "Machiny" (2000–2002), "Filmu" (2004–2007) czy "Przekroju" (2012–2013). W 2001 roku współpracował z MTV Polska, a w następnych latach związany był z Polsatem, TVP 2, aż w 2007 roku przeszedł do TVN-u, gdzie pracuje do dziś. Razem z Dorotą Wellman (65 l.) tworzy jeden z najbardziej lubianych duetów w polskiej telewizji.

Prywatnie Marcin Prokop stara się nie wzbudzać zainteresowania mediów. W branżowych wydarzeniach najczęściej bierze udział tylko wtedy, kiedy musi i gdy jest to związane z zawodowymi zobowiązaniami. Aktywnie działa na Instagramie, ale zamieszcza głównie treści związane z pracą. Niespodziewanie we wtorkowe popołudnie zamieścił w sieci oświadczenie, w którym wyznał, że jest już po... rozwodzie!

Razem z byłą żona Marią (46 l.) stwierdzili, że rozstają się w przyjaznej atmosferze, a rozwód jest dla nich początkiem innego świata. Zapewnili, że mają za sobą "dobre rozstanie".

Tak wyglądają ludzie, którzy bardzo się lubią, szanują i wspierają. którzy przeżyli ze sobą ponad 20 lat i mimo, że jakiś czas temu rozstali się jako małżeństwo, to jako przyjaciele i rodzice Zosi nadal pozostają razem - napisał Prokop pod wspólnym zdjęciem z byłą żoną.

Zobacz również: Krzysztof Krawczyk nie chciał się zgodzić na in vitro! Ewa Krawczyk zdradziła kulisy ich rozmów

Marcin Prokop i Maria Prokop: Historia związku

Marcin Prokop i Maria Prażuch-Prokop poznali się przez przypadek podczas imprezy w 2003 roku. Maria niedawno wróciła ze Stanów Zjednoczonych. Jej rodzice wyemigrowali tam w latach 80. Młoda kobieta ukończyła tam studia, ale postanowiła wrócić do ojczyzny, by uczyć języka angielskiego.

Między nią a przyszłym gwiazdorem TVN-U od razu zaiskrzyło. Uczucie połączyła ich mimo sporej różnicy charakterów. Maria była towarzyska i żywiołowa, On raczej stronił od ludzi i imprez. Nie miał w sobie spontaniczności, którą miała w sobie jego wybranka. Wszystko musiał mieć zaplanowane od A do Z.

To pierwszy moment, kiedy emocje wzięły górę nad moją duszą księgowego. Postanowiłem nie rachować. Stwierdziłem, że jeżeli w ten związek nie wejdę z pełną otwartością, nic z tego nie będzie - wspominał Prokop w rozmowie z "Galą".

Dziennikarz kilka lat temu przyznał, że żona nie miała z nim łatwo. W rozmowie z Żurnalistą stwierdził, że związek był przede wszystkim zasługą jego żony i jej nieustępliwości w nawiązaniu tej relacji. Dzięki ogromnej determinacji udało jej się przebić przez skorupę, którą tworzy wokół siebie Prokop.

Moja naturalna dyspozycja to jest bycie samemu, a to nie jest dobry materiał do tworzenia relacji. Natomiast moja żona to jest osoba, która śmiało mogłaby zdobywać ośmiotysięczniki przy swojej determinacji, swoim uporze. Te cechy pozwoliły jej się przez tę skorupę przebić. Nie wiem zresztą, dlaczego to robiła, bo pewnie sporo się natrudziła i nacierpiała, bo nie zawsze byłem dla niej taki dobry. Natomiast faktem jest, że udało jej się dowiercić do jądra Ziemi - wyznał prezenter.

Zobacz również: Zdradziła Marcina Prokopa z mechanikiem! Wybaczył jej wszystko

Marcin Prokop i Maria Prokop: Ślub w tajemnicy i rozstanie w przyjaźni

Po spotkaniu u wspólnych znajomych postanowili dać sobie szansę. Po kilku spotkaniach stało się jasne, że połączy ich coś więcej niż tylko przelotna znajomość. W rozmowie z portalem Polki.pl Maria Prokop przyznała, że od samego początku wiedziała, że chce mieć z nim dziecko.

Chociaż przyznam, że ja od początku naszego związku chciałam mieć z Marcinem dziecko. Wiedziałam, że albo ten facet, albo żaden - mówiła.

Z kolei Marcin Prokop nie czuł się gotowy do bycia ojcem. Marzenie Marii spełniło się 2006 roku, gdy na świat przyszła córka Zofia. Mimo obaw prowadzący "Dzień Dobry TVN" stanął na wysokości zadania. Dziś córka jest dla niego całym światem!

Trochę czasu upłynęło zanim młodzi rodzice postanowili zalegalizować swój związek. Pobrali się w 2011 roku podczas kameralnego ślubu w trakcie wyjazdu do Portugalii. Marcin i Maria Prokopowie udzielili kilku wspólnych wywiadów, ale starali się trzymać życie prywatne z dala od mediów. Rzadko pojawiali się na branżowych imprezach.

Nie nudzimy się, to ważne. Ścieramy, ale nie towarzyszy temu, jak na początku naszego związku, wielkie napięcie. Dziecko nas łączy. A poza tym robimy to wszystko, co inne pary - bywamy w knajpach, spotykamy się ze znajomymi, kotłujemy na kanapie... - mówiła Maria Prokop w jednym z wywiadów.

Pobrali się w tajemnicy przez mediami i tak samo się rozstali. W "rozwodowym" wpisie stwierdzili, że chcieli osobiście przekazać tę informację swoim obserwującym. Na koniec podkreślili, że to wszystko, co chcą powiedzieć na ten temat.

Zobacz również: Ogromne zarobki gwiazd telewizji. Kto płaci lepiej – TVP czy TVN?

