Krzysztof Krawczyk nie chciał się zgodzić na in vitro! Ewa Krawczyk zdradziła kulisy ich rozmów

Monika Tumińska
Monika Tumińska
2026-04-12 6:02

Małżeństwo Krzysztofa Krawczyka (+74 l.) i Ewy Krawczyk (66 l.) to gotowy scenariusz na film. Ich związek wyglądał momentami jak brazylijska telenowela: cztery śluby i rozwód. Mimo nieporozumień zawsze do siebie wracali, bo nie mogli bez siebie żyć. Poradzili sobie nawet w tak trudnych chwilach, jakimi bez wątpienia były dla nich starania o dziecko, którego finalnie nie mieli. Rozdzieliła ich dopiero śmierć artysty, który odszedł 5 kwietnia 2021 roku.

Krzysztof Krawczyk nie chciał in vitro
Krzysztof Krawczyk nie chciał in vitro Krzysztof Krawczyk nie chciał in vitro Krzysztof Krawczyk nie chciał in vitro Krzysztof Krawczyk nie chciał in vitro
To była miłość od pierwszego wejrzenia

Ewa Krawczyk miała zaledwie 22 lata, gdy straciła głowę dla Krzysztofa Krawczyka. Poznali się w 1982 roku w Chicago, w barze, w którym Ewa pracowała jako kelnerka, a piosenkarz koncertował dla Polonii. Mama ukochanej piosenkarza nie była zadowolona z jej wyboru — wszystko z powodu przeszłości gwiazdora. Miał on bowiem na koncie dwa nieudane małżeństwa i kilkuletniego syna. Jednak serce nie sługa. Ewa początkowo po kryjomu spotykała się z artystą. Ich miłość była tak silna, że finalnie dostali błogosławieństwo najbliższych i kilka miesięcy później pobrali się. Po powrocie do Polski okazało się, że ślub nie jest ważny. Odbyła się więc kolejna ceremonia, tym razem w naszym kraju.

Śmialiśmy się, że jak lekarze po powrocie do kraju muszą nostryfikować dyplomy, tak my nasz ślub. Ślub cywilny odbył się w Szklarskiej Porębie, gdzie Krzysiu wcześniej miał swój pensjonat. Byliśmy wtedy w okolicy w trasie koncertowej i przysięgaliśmy sobie w scenicznych kreacjach, między jednym a drugim występem

— mówiła Ewa w rozmowie z „Faktem”.

Dla Ewy unieważnił ślub kościelny

Krzysztof Krawczyk brał ślub kościelny z Grażyną Adamus. Ewie jednak bardzo zależało na tym, by ślubować ukochanemu przed Bogiem. Krawczyk postarał się więc o rozwód kościelny — uzyskał go w przeciągu dwóch lat. 27 kwietnia 1988 r. w kościele św. Barbary w Warszawie powiedzieli sobie wymarzone „tak”. Ten ślub był dla nich najważniejszy, wyczekany, wymarzony i wymodlony. Przysięgali bowiem przed Bogiem, a nie urzędnikiem.

Szybki rozwód i kolejny ślub

Przez wiele lat byli szczęśliwym małżeństwem. Jednak i u nich pojawiały się kryzysy. Nastąpił on w 2002 roku i doprowadził do oficjalnego rozstania. Jak wspominała wdowa po artyście w książce „Sława zniesławia”, kością niezgody były często ryzykowne przedsięwzięcia biznesowe artysty. Niepowodzenia finansowe generowały napięcia, co ostatecznie skłoniło ją do wniesienia pozwu o rozwód.

W tamtych czasach rozwód dostawało się bardzo szybko. Kochaliśmy się cały czas bardzo mocno, ale ja nie mogłam pogodzić się z tym, że z Krzysia robią takiego naiwnego, nic niewiedzącego o tym biznesie człowieka

— opisywała.

Odnowili ślub kościelny

Od tamtej pory małżonkowie byli niemalże nierozłączni, a 25 lat od ich ślubu kościelnego postanowili po raz kolejny ślubować miłość przed Bogiem. Przysięgę małżeńską odnowili w 2012 roku w Częstochowie.

Zdecydowaliśmy się wtedy na odnowienie małżeńskiej przysięgi. To był dla nas ważny moment — było bardzo kameralnie, nie było rodziny, a towarzyszyła nam tylko dwójka przyjaciół. To oni zrobili piękne zdjęcia i sprezentowali nam album na pamiątkę. Potem ugościli nas księża, a przyjaciele urządzili małe przyjęcie u siebie w domu

— opowiada żona piosenkarza.

Ewa Krawczyk nie mogła mieć dzieci

Rok po śmierci Krawczyka ukochana piosenkarza w rozmowie z „Super Expressem” wyznała, że pragnęła mieć z mężem dziecko. Niestety, tego marzenia nie udało się spełnić.

Miałam taki okres w życiu, że bardzo, ale to bardzo chciałam zostać mamą. Dziś, z perspektywy czasu, żałuję, że nie mam dziecka z Krzysztofem

— wyznała.

Pani Ewa nie mogła zajść w ciążę.

Mam jakąś wrodzoną wadę. Nie mogę mieć dzieci i koniec. Można było spróbować in vitro, ale Krzysztof był takim zagorzałym katolikiem — wszystkich nawracał, sam się nawracał, dużo czytał — a Kościół zabrania tej metody, więc to nie wchodziło w rachubę

— wyjaśniała. Kobieta żałuje, że gwiazdor nie dał się namówić, dziś miałaby przy sobie cząstkę męża.

W sytuacji, w której się znalazłam, dziecko byłoby dla mnie ogromnym wybawieniem, ogromnym wsparciem. Nie byłabym sama, nie cierpiałabym chyba aż tak bardzo, bo musiałabym się skoncentrować jeszcze na dziecku

— mówiła.

Krzysztof Krawczyk pocieszał żonę.

Kiedyś Krzysztof powiedział mi takie zdanie: „Wiesz, Ewuniu, dobrze, że my nie mamy dziecka, bo ja znam ciebie i ty byś całe swoje serce, całą swoją miłość przelewała na dziecko, a ja byłbym taką szmacianą lalką, którą byś rzuciła w kąt”. A ja mu odpowiedziałam: „Krzysiu, ale miłość można podzielić”

— wspominała.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Młodsi koledzy z branży z wizytą u weteranów. Skolimów zasypany prezentami

Krzysztof Krawczyk nie chciał in vitro
Ewa Krawczyk w rocznicę śmierci męża: Żałuję, że nie mam dziecka z Krzysztofem
Przeboje Krzysztofa Krawczyka. Ile z nich pamiętasz?
