Ogromne zarobki gwiazd telewizji. Kto płaci lepiej – TVP czy TVN?

Zarobki największych gwiazd telewizji

Zarobki gwiazd polskiej telewizji od lat budzą spore emocje. Największe stacje, takie jak TVP, TVN czy Polsat, przeznaczają znaczne budżety na wynagrodzenia dla popularnych prezenterów wiadomości, jurorów programów rozrywkowych czy prowadzących śniadaniówek. Na największe zarobki mogą liczyć oczywiście najbardziej rozpoznawalne nazwiska.

Sami zainteresowani niezbyt chętnie wypowiadają się na temat swoich wynagrodzeń. Według medialnych doniesień, miesięczne gaże najpopularniejszych gwiazd telewizji sięgają od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu tysięcy. Do tego można doliczyć również kontrakty reklamowe oraz inne działalności, w tym prowadzenie imprez czy szkoleń.

Ile zarabiają gwiazdy Telewizji Publicznej?

Portal Pudelek postanowił podsumować krążące w mediach informacje i wziął na tapet zarobki prezenterów największych polskich stacji telewizyjnych. O wynagrodzeniach gwiazd TVP od dawna krążą wręcz legendy. Mówiono, że za czasów "dobrej zmiany" mogły one liczyć na ogromne stawki. Kilka lat temu informowaliśmy, że Danuta Holecka (58 l.) mogła liczyć gażę o wysokości 40 tys. zł "na rękę".

Obecnie wynagrodzenia mają być nieco mniejsze. Po zmianach na przełomie 2023 i 2024 roku stawki poszły w dół. Obecnie najwyższa stawka ma wynosić "zaledwie" 35 tysięcy brutto miesięcznie. Tyle ma zarabiać prowadzący "19:30" Marek Czyż (58 l.). Nieco mniej ma otrzymywać Maciej Orłoś (65 l.). Prowadzący "Teleexpress" ma otrzymywać około 30 tysięcy brutto.

Według informacji Pudelka, o dziesięć tysięcy mniej otrzymują prowadzące "Pytanie na śniadanie" - Marzena Rogalska (55 l.) i Agnieszka Woźniak-Starak (47 l.). Na tyle samo może liczyć Elżbieta Jaworowicz (79 l.), która od ponad czterdziestu lat prowadzi program "Sprawa dla reportera".

Ogromne zarobki gwiazd TVN-u

A jak wygląda sytuacja w TVN-ie? Okazuje się, że gwiazdy komercyjnej stacji są zdecydowanie lepiej nagradzane od prezenterów Telewizji Polskiej. Kultowy duet stacji, czyli Dorota Wellman (65 l.) i Marcin Prokop (48 l.), wyciągają miesięcznie nawet 50 tysięcy złotych.

Monika Olejnik (69 l.) również od lat jest wierna stacji. Nic dziwnego. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek w Polsce, ma bowiem zarabiać w TVN-ie prawdziwą fortunę. Jej miesięczne zarobki mają wynosić nawet 60 tysięcy!

Jednak jest osoba, która zarabia jeszcze więcej. Jest to Piotr Kraśko (54 l.). Już kilka lat temu informowaliśmy, że dziennikarz jest jedną z najlepiej zarabiających osób w polskich mediach. Prowadzący "Fakty" za swoją pracę otrzymuje podobno aż 70 tysięcy!

