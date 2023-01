To on zastąpi Piotra Gąsowskiego w "Twoja twarz brzmi znajomo"! Znacie go z innego show stacji

Marek Piekarczyk to jeden z artystów, który zatrudnienie przed laty zdobył dzięki produkcji "The Voice of Poland". Wokalista rockowej formacji TSA zadebiutował w fotelu trenerskim w drugim sezonie i od tamtego czasu - z kilkuletnią przerwą - pojawia się w show, świetnie sobie zresztą radząc. Widzowie go uwielbiają, nic więc dziwnego, że ma na koncie udział w aż sześciu sezonach. Nic też dziwnego, że artysta decyduje się na tego rodzaju fuchę - gdyby zrezygnował z pracy i musiałby żyć dzięki emeryturze, raczej nie dałby rady.

Marek Piekarczyk mówi o wysokości swojej emerytury. Za to się nie da żyć!

Marek Piekarczyk udzielił wywiadu magazynowi "Party", w którym poruszył temat przysługujących mu świadczeń emerytalnych. Gdyby się na nie zdecydował i zrezygnował z pracy, mógłby popaść w biedę.

- Nigdy nie będę na emeryturze, może dlatego, że nie płacę składek na fundusze emerytalne. Płacę natomiast składki do ZUS. Niedawno dostałem zawiadomienie, że jeśli teraz przeszedłbym na emeryturę, to wypłacano by mi co miesiąc… 7 złotych 77 groszy. Oprawiłem ten list w ramkę i powiesiłem na ścianie - drwił.

Poza pracą w dwójkowym programie muzycznym, Marek Piekarczyk na bieżąco koncertuje i to nie tylko po Polsce. W grudniu formacja TSA wystąpiła dla Polonii w Madrycie, czym muzyk pochwalił się na instagramowym profilu. Jesteście w szoku, że jego emerytura byłaby tak niska?

Niestety, Marek Piekarczyk nie jest jedynym artystą, który nie dałby rady przeżyć za emeryturę. Ten sam problem dotyka jego kolegów z branży. Zbigniew Wodecki (+67 l.) kilka lat temu mówił, że po 50 latach pracy przysługuje mu jedynie 1400 złotych emerytury. I o ile wtedy była szansa na opłacenie za taką sumę czynszu, rachunków i zrobienie zakupów, dzisiaj wydaje się to niemożliwe.