Marek Włodarczyk pojawił się na prezentacji wiosennej ramówki Polsatu. Gwiazdor, który pojawi się w kolejnym sezonie hitu Czwórki "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" w rozmowie z nami wyjawił, w którym kraju pracuje mu się lepiej.

Marek Włodarczyk przed laty studiował w Łodzi, a następnie występował w tamtejszym teatrze. Gwiazdor wyjechał do Niemiec niedługo przed wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce. Kiedy wrócił w 2004 roku, otrzymał rolę w "Kryminalnych". Grał u boku Macieja Zakościelnego i Magdaleny Schejbal. Serial szybko stał się prawdziwym hitem i doczekał aż 8. sezonów.

Niedawno Włodarczyk pojawił się na nowej ramówce Polsatu, gdzie udzielił nam wywiadu. Zapytaliśmy go, gdzie mu się lepiej pracowało. Aktor odpowiedział dość wymijająco. Wyznał, że ważni są ludzie, z którymi się pracuje, to oni tworzą atmosferę na planie. Dodał, iż nigdy nie miał problemów ze współpracownikami, zawsze umiał się ze wszystkimi dogadać. Marek Włodarczyk przyznał również, że w Niemczech gra cały czas, ponieważ tamten rynek również o nim nie zapomniał.

To nie ma takiej pojęcia, że tam lepiej czy tu lepiej. Wszystko zależy od teamu, od ludzi, z którymi się współpracuje, atmosfery na planie. Ja nie miałem z tym nigdy problemów. W Niemczech cały czas jeszcze pracuję i robię tam, można by powiedzieć ambitne produkcje, z czego się cieszę, że kiedyś zaistniałem na tamtym rynku i do tej pory jest to kontynuowane. Ludzie o mnie nie zapomnieli - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" Marek Włodarczyk.