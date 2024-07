Margaret wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"? Padła poważna deklaracja! Mamy wideo

Ostatnia edycja "Tańca z Gwiazdami" okazała się wielkim hitem. Teraz przed Polsatem nie lada zadanie - zaprosić do programu gwiazdy, które znów przyciągną przed telewizory miliony widzów. "Super Express" przychodzi z pomocą. Chętna na pląsy na parkiecie jest wokalistka Margaret (33 l.), która do tej pory nie brała pod uwagę udziału w programie. Co się zmieniło?