Marianna Schreiber wspomina rozstanie z mężem. Ze łzami w oczach mówi o bolesnym doświadczeniu

Marianna Schreiber sławę zyskała pojawiając się w 10. edycji Top Model, gdzie zainteresowała jurorów i widzów swoją sylwetką, ale i historią. Jak się okazało, to żona ważnego polityka Prawa i Sprawiedliwości, który nawet nic nie wiedział o jej występie w programie!

Jak wyjaśniła, traktowała udział w show jako spełnienie marzeń i podobno już jako nastolatka wyobrażała sobie siebie w tym formacie. Jurorzy postanowili dać jej szansę i zaprosili dalej. Jej przygoda z "Top model" zakończyła się jednak na trzecim odcinku.

Ale nie skończyła się na tym jej kariera w mediach, a wręcz dopiero nabrała rozpędu. Celebrytka (choć sama nie lubi być tak nazywana), jest wciąż bardzo aktywna w mediach społecznościowych, jest aktywistką i podjęła się nawet walk w oktagonie podczas "Clout MMA". Ponadto, Schreiber założyła własną partię i wstąpiła do wojska. Szybko je jednak opuściła.

Marianna i Łukasz Schreiberowie doczekali się jednego dziecka. Dziewczynka ma na imię Patrycja.

W marcu 2024 roku Łukasz Schreiber poinformował, że rozstał się z żoną. Przyznał także, że "rozmawiają o separacji". Jak zapewniała Marianna, nic o tym nie wiedziała, a o tej decyzji dowiedziała się z mediów. Ubolewała też nad tym, że "mąż postanowił życie intymne komentować przez gazety i nie znalazł czasu, by powiedzieć jej to w twarz".

W najnowszym wywiadzie dla Party.pl Marianna Schreiber wróciła do rozstania z Łukaszem Schreiberem i ze łzami w oczach opowiedziała o bolesnym doświadczeniu. Jak zapewniła, cały czas ma złamane serce, jednak czuła, że rozstanie z mężem było tylko kwestią czasu.

"Z perspektywy czasu jest to dla mnie bardzo bolesne i mam złamane serce. Pod tym względem jestem totalnie rozwalona na kawałki i chce mi się wyć. Nawet teraz mam załzawione oczy, więc może powinnam powiedzieć, że jestem wdzięczna za tę sytuację, bo dowiedziałam się takich rzeczy... A druga rzecz - wiem, że mój mąż i tak by mnie zostawił, nawet za te pięć lat, i że po prostu nie było tej miłości... Nie było miłości z jego strony" - przyznała.

"Rzeczy, których ja się dowiedziałam, moim zdaniem zadziałały na to, że przestał się mną interesować. Nie chcę mówić, nie chcę urządzać batalii ze względu na córkę. Byłam bardzo zależna od swojego męża, także mentalnie. Dla mnie to był cios także pod względem uczuciowym, bo bardzo kochałam swojego męża. Nie potrafiłam tego zrozumieć, pogodzić się z tym, a on to odciął, wyszedł, nie było go... Jest i go nie ma... Minęło kilka dobrych miesięcy i teraz czytam w gazetach, widzę to wszystko i myślę sobie: "nie ma mnie w jego życiu, od dawna nie było", tylko szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej" - dodała zrozpaczona kobieta.

