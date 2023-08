Mariola Bojarska-Ferenc radzi jak wywołać pożądanie w dojrzałym wieku i cieszyć się seksem „na stare lata”! Ziele Damiana, korzeń maca…

Prekursorka fitnessu w Polsce to otwarta i życiowa kobieta, dla której nie istnieją żadne tematy tabu. Otwarcie opowiada o fizyczności i intymności. Uświadamia swoich obserwatorów, że wcale nie muszą rezygnować z seksu, np. przez to, że „w pewnym wieku to już nie wypada” czy przez pewne dolegliwości zdrowotne. „Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz, tym więcej ci jej zostanie” - zacytowała fragment ”Małego Księcia” Antoine de Saint Exupery na swoim Instagramie. Dalej było już bardziej konkretnie. Dziennikarka i osobowość telewizyjna postanowiła poruszyć sprawę doznań seksualnych, które z wiekiem bywają mniej intensywne: „Kochane kontynuujemy temat „SEKS TO Nie WSTYD”. Ostatnio temat Was poruszył więc dalej będziemy rozmawiać, pomagać, inspirować siebie do fajniejszych doznań seksualnych. Seks to element naszego życia. Tym razem przedstawiam Wam moje sprawdzone suplementy…, które mogą być uzupełnieniem w kwestii pożądania itp. Suplement diety Lova Wieczorne pożądanie może zwiększyć apetyt na seks, poprawić sprawność oraz pomóc w utrzymaniu wysokiego libido, a dodatkowo przyczynić się do zachowania dobrego samopoczucia psychicznego i fizycznego. Wszystko dzięki kompozycji starannie dobranych składników — takich jak ziele Damiana, korzeń maca, cynk, kozieradka pospolita. „Wieczorne pożądanie” to minimum 96% składników pochodzenia naturalnego i produkt tworzony zgodnie z ideą „clean label”. Wystarczy zastosować raz dziennie. Najlepiej wieczorem” - radzi Bojarska-Ferenc, dołączając do swoich wywodów seksowne zdjęcie z sypialni.

Bojarska-Ferenc poleca żele intymne na suchość pochwy

Natomiast na suchość pochwy, która jest częstym symptomem po menopauzie poleca lubrykanty. „Dodatkowo proponuję olejek intymny i serum intymne wzmagające pożądanie, nawilżające… Pamiętajcie, że nikt inny nie zadba o was jak wy same” - zauważa gwiazda. Jeśli ktoś weźmie sobie do serca dobre rady Marioli Bojarskiej-Ferenc, to łykając odpowiednią kapsułkę i dołączając intymny żel znów może mieć udany seks jak za dawnych lat. Gwiazda nie ukrywa, że dba nie tylko o siebie, ale także o swojego ukochanego męża Rysia.