Barbara Mularczyk była nastolatką, gdy wkroczyła na plan "Świata według Kiepskich" jako Mariolka, jedyna córka Ferdynanda Kiepskiego i jego małżonki Haliny. W jej rodziców wcielali się znani i lubiani aktorzy - Andrzej Grabowski i Marzenia Kipiel-Sztuka, a brata zagrał Bartosz Żukowski.

Basia nigdy wcześniej w niczym nie występowała, ale wiedziała "z czym to się je". Była przecież córką popularnego aktora Jerzego Mularczyka.

Gdy nie miał się mną kto zająć, tata zabierał mnie do teatru. Uwielbiałam to! Najpierw siedziałam w garderobie i obserwowałam, jak aktorzy przebierają się w kolorowe kostiumy i przygotowują do sztuki. Później z zaciekawieniem patrzyłam na to, jak grali na scenie - opowiadała Mularczyk w rozmowie z Plejadą.