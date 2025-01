Walduś Kiepski kopci na przystanku autobusowym. Bartosz Żukowski ma przepisy głęboko w... płucach. ZDJĘCIA

Bartosz Żukowski około godziny 14. pojawił się na przystanku w okolicy swojego mieszkania na warszawskiej Saskiej Kępie. Gwiazdor nie wozi się limuzyną, ani taksówkami. Zamiast tego wybiera miejski autobus. Niestety, zasiadając na przystanku, aktor nie błysnął przykładem.

NIE PRZEGAP: Mroczna strona "Kiepskich". Bartosz Żukowski, serialowy Walduś, mówi o zastraszaniu!

Bartosz Żukowski łamie przepisy

Popularny Walduś Kiepski odpalił nagle "elektronicznego dymka". Wbrew temu, co myśli zapewne wiele osób, wcale nie można palić go w miejscach publicznych! Grozi za to wysoki mandat - aż 500 zł. Co ciekawe, rząd właśnie przyjął projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia, która wprowadzają zakaz sprzedaży osobom nieletnim e-papierosów.

ZOBACZ TAKŻE: Walduś Kiepski nie do poznania! Bartosz Żukowski mocno przytył. Zmęczony czekał na kebab

Co się dzieje z Bartoszem Żukowskim?

Życie aktora dalekie jest od ideału. Przed rokiem udzielił wywiadu, w którym gorzko oceniał swoją medialną działalność. Przyznał m.in., że przez rolę Waldemara Kiepskiego stracił kilka innych ról, a media zbyt mocno wpłynęły na jego życie osobiste. PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Bartosz Żukowski o kłamstwach i alimentach. "Liczba oszczerstw publikowanych na mój temat przechodziła ludzkie pojęcie"

O aktorze krążyły też zaskakujące informacje. W 2022 roku został oskarżony o... kradzież dwóch owiec. Sprawa trafiła do sądu.

Zobaczcie w naszej galerii, jak wygląda dziś Bartosz Żukowski.