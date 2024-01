Mariusz Szczygieł, jak się okazuje, powraca do TVP. Dziennikarz poinformował w mediach społecznościowych, że po kilku latach nieobecności został zaproszony do Telewizji Polskiej i poszedł na "służbowe spotkanie". - Nic nie trwa wiecznie, a po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój. Bardzo mi miło, taki trochę wzniosły moment - powiedział na nagraniu, będąc przed siedzibą stacji. Mariusz Szczygieł zamieścił także oświadczenie, w którym stwierdził, że odszedł z telewizji 23 lata temu i przyrzekł sobie wówczas, że jeśli wróci, to "nigdy do żadnego show". - Mogę wrócić jako siwy starszy pan z jakimś dorobkiem. Naprawdę tak właśnie myślałem. Tylko nie sądziłem, że ta dojrzałość tak szybko mnie dopadnie. Na razie jestem zobowiązany do milczenia, ale bardzo prawdopodobne, że zaangażuję się w misję nowej TVP - napisał Mariusz Szczygieł. Gdy jednak wszedł do siedziby TVP, niemal od razu został zatrzymany przez ochroniarza.

Mariusz Szczygieł zatrzymany w siedzibie TVP! Ochrona w akcji, coś takiego po 23 latach. "Wreszcie!"

Mariusz Szczygieł opisał, co spotkało go siedzibie TVP. Gdy dochodził do bloku F, zatrzymał go ochroniarz. Szczęśliwie okazało się, że pisarz niczego nie przeskrobał, bo mężczyzna wręcz wykrzyczał: "Wreszcie!" i był to - jak pisze Szczygieł - "wzruszający fakt".

- Chyba pana z tej radości ucałuję. Orłosia już ucałowałem - miał, jak twierdzi Mariusz Szczygieł, powiedzieć ochroniarz TVP.

Pod wpisem reportażysty aż roi się od komentarzy. Większość ludzi jest zachwycona powrotem dziennikarza do TVP po tylu latach. Życzą mu także powodzenia i trzymają kciuki za sukcesy, nie mogąc się doczekać momentu, w którym wyjawi, w jakiej roli pojawi się w telewizji.

