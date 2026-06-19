Marta Wierzbicka w pierwszych odcinkach "Na Wspólnej". Jej metamorfoza robi wrażenie - ZDJĘCIA

Kasia Kowalska
2026-06-19 18:50

Marta Wierzbicka należy do aktorów najdłużej występujących w serialu "Na Wspólnej". Przez lata obserwować mogliśmy, jak kreowana przez nią Ola Zimińska zmaga się z kolejnymi problemami. Szybko stała się jedną z najbardziej wyrazistych postaci produkcji TVN. Przypominamy, jak wyglądały jej początki. Od emisji pierwszych odcinków minęło sporo czasu.

Kolaż dwóch zdjęć przedstawiający Martę Wierzbicką: po lewej aktorka w czarno-białym garniturze i okularach na tle logo TVN; po prawej młodsza wersja aktorki z włosami upiętymi w kok i fioletowymi kolczykami. Zobacz metamorfozę na naszym portalu.
Autor: AKPA

Marta Wierzbicka w "Na Wspólnej". Jak zaczęła się historia Oli Zimińskiej?

Marta Wierzbicka dołączyła do obsady "Na Wspólnej" w 2005 roku, dwa lata po premierze telenoweli, mając zaledwie 14 lat. Na ekranie pojawiła się jako część rodziny Zimińskich – obok Danusi (Lucyna Malec), Marka (Grzegorz Gzyl) oraz siostry Gosi (Anna Kerth), którzy przeprowadzili się do Warszawy za lepszym życiem. Zanim Zimińscy kupili własne mieszkanie (w którym Danuta i Marek żyją do dzisiaj), początkowo znaleźli dach nad głową u zaprzyjaźnionej rodziny Hofferów.

Początkowo Ola była nastolatką zagubioną w wielkim mieście. Przez kompleksy i chęć zaimponowania nowym koleżankom, bardzo szybko wplątała się w kłopoty, zaczęła unikać szkoły i posuwać się do kradzieży. Ostatecznie jednak rodzice zdołali okiełznać jej buntowniczy charakter.

Początki Oli Zimińskiej w Na Wspólnej były burzliwe
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Życiorys Oli Zimińskiej to materiał na osobny serial

Ola Zimińska (dziś nosząca nazwisko Czerska) ma za sobą niezwykle burzliwe losy w "Na Wspólnej", które mogłyby konkurować jedynie z perypetiami Romana. Oprócz nastoletniego buntu, bohaterka borykała się z uzależnieniem od narkotyków podczas studiów prawniczych, nawiązała romans z szefem (za którego ostatecznie wyszła za mąż) i niemal padła ofiarą handlu ludźmi. Z opresji uratował ją wtedy Daniel. Lista jej nieudanych związków (w tym ze wspomnianym Danielem) jest długa. Kiedy siostra odbiła jej partnera, Ola zdecydowała się związać z kobietą, Klaudią, jednak i ta relacja się rozpadła. Później bohaterka wyemigrowała do Londynu, gdzie spotkała Alana - niebezpiecznego psychopatę, który do dziś zatruwa jej życie. Widzowie żartują wręcz, że do pełni szczęścia brakuje tylko porwania przez ufo.

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Marta Wierzbicka odeszła z obsady "Na Wspólnej"

Mimo ogromnego stażu na planie, Marta Wierzbicka postanowiła w 2017 roku opuścić obsadę i na pięć lat pożegnała się z serialem. Tłumaczyła wówczas, że dorastała na oczach widzów i nadszedł czas na zmiany.

To był czas mojego dorastania, mnóstwa emocji, ale przede wszystkim wielkiej nauki! Przed kamerami wyrosłam z małej dziewczynki na dorosłą już chyba kobietę i przyszedł ten czas, kiedy trzeba wyfrunąć z gniazda - napisała wówczas w mediach społecznościowych.

Scenarzyści nie uśmiercili bohaterki, a wysłali ją do Wielkiej Brytanii, zostawiając otwartą furtkę. W 2022 roku aktorka ponownie pojawiła się w "Na Wspólnej", a Ola powróciła do kraju z dzieckiem i swoim prześladowcą.

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