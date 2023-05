Martyna Gąsak - zwyciężczyni "The Voice Kids" zdradziła nam swoje marzenie. Teraz wszystko zależy od Dawida Kwiatkowskiego!

Martyna Gąsak i Dawid Kwiatkowski bardzo się zaprzyjaźnili podczas treningów do „The Voice Kids”. Idol nastolatek bardzo docenia talent swojej podopiecznej i cieszy się z jej zwycięstwa. - Jestem szalenie dumny z Martynki. Wylałem morze łez ze wzruszenia. To niesamowicie utalentowana dziewczyna i życzę jej jak największego sukcesu. Martyna była pilną uczennicą. Naprawdę nie trzeba było ją wiele uczyć. Ona mogłaby nas uczyć. Jako trener skupiłem się bardziej na trzymaniu w ryzach jej emocji - powiedział „Super Expressowi” Dawid Kwiatkowski. - Spełniło się moje największe marzenie. To nie była łatwa droga, przed każdym występem zjadał mnie ogromny stres. Na szczęście jakoś sobie z nim radziłam. Jestem też bardzo krytyczna wobec siebie i sama sobie często wymagam więcej niż inni ode mnie oczekują - wyznała nam Martyna Gąsak, która po cichu marzy o duecie z Dawidem Kwiatkowskim. - Jeżeli Dawid by chciał, chętnie nagrałabym z nim jakiś duet - dodała. A na co wyda wygraną - 50 tys. złotych? - Raczej wydam te pieniądze na coś związanego z muzyką. Chcę się dalej kształcić - deklaruje wschodząca gwiazda.

Więcej w materiale wideo!

Dawid Kwiatkowski: „Chyba nie ma dnia, kiedy nie ryczę… Jestem romantykiem” Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.