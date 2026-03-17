Maryla Rodowicz jest nim oczarowana. Legenda polskiej sceny chwali młodego gwiazdora

Kamil Polewski
2026-03-17 16:26

Jej repertuar liczy setki piosenek, a ona sama nie przestaje intrygować polskiej publiczności. Maryla Rodowicz prężnie działa na scenie muzycznej, ostatnio decydując się na nagrania w duecie z reprezentantami młodego pokolenia. Jaka postać zyskała jej sympatię już na samym początku swojej drogi zawodowej?

Prawdziwą legendą polskiej estrady jest niewątpliwie Maryla Rodowicz, która od lat pokazuje, że metryka nie ma znaczenia, a autentyczny twórca wciąż ewoluuje. Jej artystyczna droga, rozciągająca się na przestrzeni ponad pięćdziesięciu lat, jest pełna niezliczonych przebojów, trwale zapisanych w historii rodzimej muzyki. Od swoich pierwszych kroków w latach 60. po najnowsze inicjatywy, Rodowicz z łatwością adaptuje się do zmieniających się nurtów. Obecnie z chęcią angażuje się we współpracę z przedstawicielami młodego pokolenia artystów.

Maryla Rodowicz w duetach z młodymi

Piosenkarka zawsze z otwartością podchodziła do nowych przedsięwzięć, a w minionym roku z zapałem zaprosiła do wspólnych projektów młodych wykonawców, kreując niezwykłe duety, które połączyły różne generacje i style muzyczne. Inicjatywa ta nie tylko nadała nowy wymiar jej piosenkom, ale również zaprezentowała jej dorobek nowym słuchaczom, dając jednocześnie początkującym muzykom okazję do występu u boku ikony estrady.

Zupełnie nowe, odświeżone wersje swoich nieśmiertelnych przebojów 80-letnia Maryla Rodowicz stworzyła w duecie z takimi artystami jak Roxie Węgiel, Lanberry, Ralph Kaminski, bryska czy Krzysztof Zalewski. Z kolei legendarny przebój „Niech żyje bal” zaprezentowała w doborowym towarzystwie w trakcie występu „MTV Unplugged”.

Gwiazda zagrała koncert "MTV Unplugged". Wkrótce premiera albumu

Królowa polskiej sceny dołączyła do elitarnego grona wykonawców, którzy zrealizowali koncert w ramach znanego na całym świecie formatu „MTV Unplugged”. W we wrześniu zeszłego roku piosenkarka wystąpiła, prezentując unikalne aranżacje swoich utworów w asyście wybitnych instrumentalistów. Nagranie miało swoją premierę 8 grudnia 2025 roku, a obecnie Rodowicz szykuje się do wydania albumu „MTV Unplugged Maryli Rodowicz”. Płyta ma ukazać się na rynku 27 marca tego roku.

Igor Herbut zachwycił Rodowicz. Artystka nie szczędzi komplementów

Jednym z zaproszonych gości młodego pokolenia na koncercie „MTV Unplugged” Maryli Rodowicz był Igor Herbut, lider formacji LemON. Wspólnie z ikoną piosenki oraz Błażejem Królem i Misią Furtak, wokalista zaśpiewał odświeżoną odsłonę kultowego utworu „Niech żyje bal”, do którego tekst napisała Agnieszka Osiecka. W przededniu wydania albumu koncertowego, gwiazda nie kryje swojego podziwu dla talentu muzycznego Herbuta. Zgodnie z jej słowami w materiale wideo udostępnionym w internecie, od samego początku była przekonana, że osiągnie on spektakularny sukces w branży.

"Igor Herbut to już skradł moje serce dawno, jak tylko się pojawił w show-bizie. Jak nagrał pierwszy utwór, to wiedziałam, że to jest chłopak, który ma po prostu nieprawdopodobny wokal. Ale nie tylko wokal. On ma duszę. Ma taką duszę, która porusza. I ten wokal, plus jego wnętrze i dusza, to daje taki efekt..." - wyjawiła.

