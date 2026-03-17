Maryla Rodowicz jest nim oczarowana. Legenda polskiej sceny chwali młodego gwiazdora

Prawdziwą legendą polskiej estrady jest niewątpliwie Maryla Rodowicz, która od lat pokazuje, że metryka nie ma znaczenia, a autentyczny twórca wciąż ewoluuje. Jej artystyczna droga, rozciągająca się na przestrzeni ponad pięćdziesięciu lat, jest pełna niezliczonych przebojów, trwale zapisanych w historii rodzimej muzyki. Od swoich pierwszych kroków w latach 60. po najnowsze inicjatywy, Rodowicz z łatwością adaptuje się do zmieniających się nurtów. Obecnie z chęcią angażuje się we współpracę z przedstawicielami młodego pokolenia artystów.

Maryla Rodowicz w duetach z młodymi

Piosenkarka zawsze z otwartością podchodziła do nowych przedsięwzięć, a w minionym roku z zapałem zaprosiła do wspólnych projektów młodych wykonawców, kreując niezwykłe duety, które połączyły różne generacje i style muzyczne. Inicjatywa ta nie tylko nadała nowy wymiar jej piosenkom, ale również zaprezentowała jej dorobek nowym słuchaczom, dając jednocześnie początkującym muzykom okazję do występu u boku ikony estrady.

Zupełnie nowe, odświeżone wersje swoich nieśmiertelnych przebojów 80-letnia Maryla Rodowicz stworzyła w duecie z takimi artystami jak Roxie Węgiel, Lanberry, Ralph Kaminski, bryska czy Krzysztof Zalewski. Z kolei legendarny przebój „Niech żyje bal” zaprezentowała w doborowym towarzystwie w trakcie występu „MTV Unplugged”.

Gwiazda zagrała koncert "MTV Unplugged". Wkrótce premiera albumu

Królowa polskiej sceny dołączyła do elitarnego grona wykonawców, którzy zrealizowali koncert w ramach znanego na całym świecie formatu „MTV Unplugged”. W we wrześniu zeszłego roku piosenkarka wystąpiła, prezentując unikalne aranżacje swoich utworów w asyście wybitnych instrumentalistów. Nagranie miało swoją premierę 8 grudnia 2025 roku, a obecnie Rodowicz szykuje się do wydania albumu „MTV Unplugged Maryli Rodowicz”. Płyta ma ukazać się na rynku 27 marca tego roku.

Igor Herbut zachwycił Rodowicz. Artystka nie szczędzi komplementów

Jednym z zaproszonych gości młodego pokolenia na koncercie „MTV Unplugged” Maryli Rodowicz był Igor Herbut, lider formacji LemON. Wspólnie z ikoną piosenki oraz Błażejem Królem i Misią Furtak, wokalista zaśpiewał odświeżoną odsłonę kultowego utworu „Niech żyje bal”, do którego tekst napisała Agnieszka Osiecka. W przededniu wydania albumu koncertowego, gwiazda nie kryje swojego podziwu dla talentu muzycznego Herbuta. Zgodnie z jej słowami w materiale wideo udostępnionym w internecie, od samego początku była przekonana, że osiągnie on spektakularny sukces w branży.

"Igor Herbut to już skradł moje serce dawno, jak tylko się pojawił w show-bizie. Jak nagrał pierwszy utwór, to wiedziałam, że to jest chłopak, który ma po prostu nieprawdopodobny wokal. Ale nie tylko wokal. On ma duszę. Ma taką duszę, która porusza. I ten wokal, plus jego wnętrze i dusza, to daje taki efekt..." - wyjawiła.

