Paulina Młynarska nie owija w bawełnę. Mówi o wychudzonych gwiazdach w Hollywood

Julita Buczek
2026-03-17 11:31

Oscary 2026 już za nami, a głosy po gali wciąż dzielą opinię publiczną. Podczas gdy świat zachwycał się kreacjami gwiazd, Paulina Młynarska nie szczędziła gorzkich słów i ostro skrytykowała trendy panujące na czerwonym dywanie. Jej wpis wywołał prawdziwą burzę komentarzy w sieci.

Paulina Młynarska krytykuje chude aktorki

Tegoroczna gala wręczenia Oscarów przyciągnęła uwagę milionów widzów na całym świecie. W Dolby Theatre w Los Angeles wielkimi wygranymi okazali się twórcy filmu "Jedna bitwa po drugiej", a gwiazdy prezentowały się w spektakularnych kreacjach i efektownych fryzurach. Jednak nie wszyscy byli zachwyceni, jednym z głosów krytyki okazała się Paulina Młynarska, która zwróciła uwagę na niepokojące zjawisko w Hollywood. Według niej, niektóre aktorki, zamiast promować zdrowie i naturalne piękno, stają się symbolem skrajnie wychudzonego ciała.

Paulina Młynarska na swoim Instagramie opublikowała komentarz, który nie pozostawia wątpliwości. Jej wpis błyskawicznie wywołał reakcje w sieci - fani i inni celebryci zaczęli się zgadzać z jej opinią lub otwarcie komentować trendy w Hollywood.

Scrolling wieczorny. Trochę głupot po dniu pełnym okropnych wiadomości ze świata. Oscary i ciała aktorek wysuszone wiór, stawiane za wzór. Niedożywienie jako skrajny przejaw prestiżu. I od razu wjechały kanapki z masłem i żółtym serem. Bardzo pyszne. Niedoczekanie i no parsaran - można było przeczytać w mediach społecznościowych.

Jako przykład Paulina wskazała Barbie Ferreirę, która w ostatnich tygodniach zaskoczyła wszystkich gwałtowną utratą wagi. Jej komentarz spotkał się z poparciem piosenkarki i aktorki Joanny Dark, która podkreśliła, że presja w branży na ekstremalne odchudzanie jest szkodliwa.

Z kolei Joanna Dark podkreśliła, że w świecie, gdzie celebryci wyznaczają trendy, tego typu postawy mogą prowadzić do niezdrowych nawyków i uzależnienia od suplementów czy leków odchudzających. Jej krytyka nie dotyczyła tylko jednej osoby, lecz całej kultury celebrytów i mediów, które gloryfikują niezdrową sylwetkę.

Też się nie zgadzam na tę modę na wysuszone aktorki, wokalistki i modelki. Skręca mnie na ich widok. I smutek wielki, że te celebrytki wyznaczają trendy do naśladowania. A dziewczyny i kobiety patrzą i myślą, że tak powinny wyglądać. Przemysł farmaceutyczny zaciera ręce. Już wszyscy na lekach na odchudzanie. Zgroza - czytamy w sieci we wpisie Joanny.

