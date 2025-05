Maryla Rodowicz zadebiutowała w latach 60., a jej obecność w świecie muzyki nie słabnie od ponad pięćdziesięciu lat. Już w maju pojawi się na scenie podczas Polsat Hit Festiwalu w Sopocie, który potrwa od 23 do 25 maja. Choć mogłaby spokojnie przejść na emeryturę i odpoczywać po latach kariery, nie zamierza tego robić. Po pierwsze kocha koncertować, a po drugie ma niską emeryturę.

Muszę śpiewać do końca życia, bo wiadomo, jakie są emerytury. To nie są pieniądze, za które można się utrzymać. Nie wiem, kto może się utrzymać za 1500 zł na przykład. Ja mam 2600 zł emerytury. Zwiększyła się. Była mniejsza. Na początku dostawałam 1300 złotych - mówiła w rozmowie z "Super Expressem".

Maryla Rodowicz doskonale odnajduje się w świecie mediów społecznościowych. Gwiazda obecna jest na TikToku, Instagramie i Facebooku, gdzie łącznie śledzi ją masa wiernych fanów. To właśnie tam wokalistka buduje swój wizerunek, nie unikając przy tym codziennych tematów, takich jak zakupy czy nawet dopingowanie Igi Świątek.

Ostatnio na instagramowym koncie artystka pochwaliła się uroczym zdjęciem. Widzimy na nim czwórkę nastolatków w koszulkach z napisem "I love Maryla". Fotografia została wykonana po koncercie gwiazdy w Krynicy, a sama piosenkarka skomentowała:

Grupka moich fanów w Krynicy. Ale to mile i ciągle cieszy, może nawet bardziej, niż kiedyś. Kiedyś, kiedyś, dawno temu… za siedmioma górami, za siedmioma lasami żyła sobie dziewczynka o imieniu Marylka. Miała tylko misia do zabawy, nie miała nawet lalki (nie wspominając o Barbie).co ja mowie, jaka Barbie. Dziewczynka żyła podwórkiem, potem szkoła muzyczna, sportem. I stała się Marylą. Znalazła się w klubie studenckim AWF-u, w klubie Relax, potem festiwal Kraków, Opole, Sopot aż do własnego fan klubu. Z emocji podżeram czekoladę z orzechami. Życzę fanom połamania długopisów jutro na maturze! - czytamy we wzruszającym wpisie.