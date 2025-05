Piotr Radecki był ceniony zarówno przez kolegów z branży, jak i przez publiczność, która niejednokrotnie mogła podziwiać jego umiejętności sceniczne. Wykształcony w katowickich szkołach muzycznych, od najmłodszych lat rozwijał pasję do gitary i fortepianu. Z czasem stał się wszechstronnym muzykiem, łączącym różne style – od rocka i metalu, po pop i alternatywę.

Zobacz też: Nie żyje Leszek Mądzik. Wielki artysta odszedł w wieku 80 lat

Talent Piotra Radeckiego był doskonale znany fanom zespołów takich jak Sami, Hasiok, Pilár czy Komplikacja. Jednak to współpraca z Marylą Rodowicz i zespołem Feel przyniosła mu ogólnopolskie uznanie. Niezależnie od tego, gdzie grał, zawsze wkładał w muzykę serce i pełne zaangażowanie.

Jednym z pierwszych, którzy odnieśli się do tragicznej wiadomości, był Piotr Kupicha – lider zespołu Feel. W emocjonalnym wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych wspomniał Radeckiego jako nie tylko znakomitego gitarzystę, ale również wspaniałego człowieka.

Piter…ta informacja nas powaliła:(((. Odszedł w nocy do domu Pana nasz fantastyczny gitarzysta Piotr Radecki. Chorował ale zawsze jest nadzieja, zawsze! Za mlodo! To co robiłeś na koncertach, to jak grałeś ! Dziękuję Ci za godziny spędzone przy 5 tce!!! A jedwabna nic jedyny numer przy którym płaczę. Twoje solo zawsze będzie przypominać mi o Tobie jakim byłeś człowiekiem i jaki mistrzem gitary byłeś! Małe piwo już na górze. Spoczywaj w pokoju! Siły dla bliskich. Miałeś tam ogromne wsparcie! - można było przeczytać na instagramowym koncie Piotra.