Maryla Rodowicz nie przestaje zaskakiwać. Artystka dopiero co narobiła swoim wielbicielom strachu, bo tuż przed Wielkanocą przeszła w warszawskim szpitalu zaplanowaną wcześniej operację płuc. Fani gwiazdy obawiali się, że nieprędko wróci na scenę. Tymczasem ona już kilka dni po operacji rzuciła się w wir pracy. Maryla Rodowicz aktywnie promuje nową wersję swojego przeboju "Sing Sing", którą nagrała w duecie z Mrozem. Do piosenki powstał teledysk, a królowa polskiej sceny regularnie wrzuca do sieci zdjęcia promocyjne i z planu klipu. Najnowsze sprawiło, że wszystkim szczęki opadły!

Na profilu Maryli Rodowicz na Instagramie pojawiło się zdjęcie z planu klipu, na którym Maryla pozuje w seksownej stylizacji - ma na sobie marynarkę, kapelusz, ciemne okulary i jest obwieszona grubą, złotą biżuterią. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie to, że marynarka Maryli jest rozpięta, a ona nie ma pod spodem już niczego innego. I tak oto naszym oczom ukazał się okazały biust artystki. Takich naturalnych atutów może pozazdrościć jej sama Doda!

W sieci posypały się komentarze, internauci pieją z zachwytu.

"O Małgośka, szholender, jakie ty masz zgrabne piersi" - napisała jedna z fanek Maryli.

"Wow! Petarda" - pisze inne wielbiciel.

Maryla Rodowicz już przeszło pół wieku zaskakuje oryginalnymi stylizacjami i stała się prawdziwą ikoną stylu. Nic dziwnego, że naśladują ją już zagraniczne gwiazdy. I to te największe. Jak ostatnio wypatrzył "Super Express", fryzurą Maryli zainspirowała się sama Rihanna. Gdy pokazaliśmy naszej ikonie najnowsze zdjęcia amerykańskiej supergwiazdy, z jej ust padł niewiarygodny komentarz. Maryla uznała bowiem, że Rihanna wzoruje się na niej, by... wyglądać młodziej. ZOBACZ: Maryla Rodowicz ma sobowtóra! To wielka, zagraniczna gwiazda. Będziecie w szoku

