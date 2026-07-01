Maryla Rodowicz u boku Roberta Lewandowskiego. O czym pogawędziły gwiazdy?

Maryla Rodowicz, która jest obecna na polskiej scenie muzycznej od ponad sześciu dekad, regularnie udowadnia, że jej pasje wykraczają znacznie poza tworzenie piosenek i wykonywanie ich na scenie. Wokalistka gorąco kibicuje sportowcom w różnych dyscyplinach, a szczególnym sentymentem darzy tenis, który sama miała okazję trenować. W młodości wokalistka odnosiła spore sukcesy w zmaganiach lekkoatletycznych, a poza tym bacznie obserwuje świat piłki nożnej. Teraz artystka pochwaliła się niespodziewanym spotkaniem z Robertem Lewandowskim, co wywołało olbrzymie poruszenie w mediach społecznościowych.

Robert Lewandowski z transferem do Chicago. Przenosiny do USA rozgrzały kibiców do czerwoności

Jeden z najwybitniejszych polskich piłkarzy oficjalnie potwierdził swój nowy kontrakt i został zawodnikiem amerykańskiego klubu Chicago Fire. Przejście reprezentanta Polski do Stanów Zjednoczonych to obecnie sportowy temat numer jeden w kraju, a obserwatorzy prześcigają się w spekulacjach na temat jego zarobków w nowej drużynie. Fani piłkarza są zachwyceni, jednak w domu Lewandowskich panują nieco inne nastroje. Chociaż żona sportowca głośno mówi o swoim ogromnym wsparciu dla partnera, to jednocześnie w opublikowanym wpisie nie kryje pewnych obaw przed tak poważną życiową rewolucją. Okazuje się, że to właśnie kwestia wyjazdu do Chicago jednym z tematów rozmowy między Robertem Lewandowskim a Marylą Rodowicz.

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O czym rozmawiali Maryla Rodowicz i Robert Lewandowski?

80-letnia gwiazda estrady nie narzeka na brak zajęć i wciąż emanuje niesamowitą sceniczną energią. Niedawno oficjalnie poinformowała, że pojawi się na scenie podczas festiwalu w Sopocie, i zapowiedziała niezapomniane muzyczne show. Choć artystka żyje w ciągłym biegu i koncertuje po całej Polsce, miała ostatnio okazję na krótką rozmowę z Robertem Lewandowskim. Piosenkarka opublikowała w sieci pamiątkowe zdjęcie, a sekcja komentarzy natychmiast wypełniła się zachwytami nad spotkaniem dwóch absolutnych legend.

Artystka krótko podsumowała, że tematem pogawędki z polskim piłkarzem było życie w Chicago, a warto przypomnieć, że sama Maryla Rodowicz intensywnie koncertowała dla Polonii w tym mieście w latach 1980 i 1983. Dokładny przebieg spotkania dwóch gwiazd owiany jest jednak tajemnicą. Możemy się tylko zastanawiać, jakimi spostrzeżeniami z wokalistką podzielił się Robert Lewandowski.

"Takie miłe spotkanie i rozmowa o życiu w Chicago. Mój ulubiony napastnik" - czytamy na instagramowym profilu piosenkarki.

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