Mateusz Damięcki omal nie stracił nosa... Mało brakowało, a aktor byłby oszpecony!

Już 25 sierpnia na ekrany kin w całej Polsce wejdzie film familijny, pt. "O psie, który jeździł koleją". Mateusz Damięcki wciela się w jedną z kluczowych postaci w ekranizacji opowieści o słynnym psie Lampo. Gwiazdor grał akurat scenę, gdzie zbliża twarz do psa, ale w trakcie ujęcia zrobił gwałtowny ruch głową, który nie spodobał się zwierzakowi. - Ten przepiękny szwajcar omal nie skradł mi nosa. Na szczęście cztery pieski grały, ale tylko z jednym się poróżniliśmy troszeczkę. Ale później ustawiono naprzeciwko mnie drugiego i już było dobrze - zdradził Mateusz Damięcki podczas konferencji prasowej zapowiadającej kinową premierę produkcji.

Kto gra w filmie "O psie, który jeździł koleją"?

„O psie, który jeździł koleją” to film, na który widzowie czekali latami – ponadczasowy, międzypokoleniowy, z happy endem i uroczym owczarkiem szwajcarskim w roli głównej. Obraz gwarantujący pełną rozmachu rozrywkę i niezapomniane emocje, przekładające się na wielką lekcję przyjaźni, empatii i ekologii.

„O psie, który jeździł koleją” to przeniesiona we współczesne czasy opowieść znana z uwielbianego dzieła Romana Pisarskiego pod tym samym tytułem. Poruszająca historia przyjaźni dziewczynki i niezwykłego psa-podróżnika, czworonoga wiernego jak Lassie, dzielnego jak Bella i zabawnego jak Beethoven, który od szczenięcia czuł pociąg do wielkiej przygody i swoimi podróżami koleją poruszył miliony serc. W obsadzie wyczekiwanego filmu znaleźli się m.in. Mateusz Damięcki, Monika Pikuła, Adam Woronowicz i Liliana Zajbert. Za kamerą stanęła Magdalena Nieć („Detektyw Bruno”). „O psie, który jeździł koleją” to również kolejna produkcja własna CANAL+ ORIGINAL. A zatem – wskocz do pociągu byle jakiego, dołącz do psa Lampo i przeżyj to, co on podczas pełnych radości i niespodzianek wypraw od Bałtyku aż po szczyty gór.

Życie Zuzi (Liliana Zajbert), której tata Piotr (Mateusz Damięcki) pracuje na kolei, zmienia się nie do poznania, kiedy wkracza w nie Lampo – niezwykły pies-podróżnik. Wyjątkowy owczarek, którego wyprawy pociągiem są sensacją i hitem internetu, z miejsca zostaje najlepszym przyjacielem mającej problemy z sercem dziewczynki. Niestety, zazdrosny o sławę Lampo Dyrektor (Adam Woronowicz) robi wszystko, żeby pozbyć się psa ze swojej stacji. Kiedy mu się to udaje, rozdzielona z ukochanym pupilem Zuzia zaczyna chorować. Chociaż wszyscy starają się jej pomóc, szybko staje się jasne, że tylko bliskość i przyjaźń czworonoga mogą być lekarstwem, którego dziewczynka tak bardzo potrzebuje.

