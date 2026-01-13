Posągowa Agata Konarska z 18-letnią córką. 52-letnia gwiazda TVP pokazała się z nią na czerwonym dywanie. WOW!

Agata Konarska była jedną z wielu znanych osób, które pojawiły się na ostatniej Gali Mistrzów Sportu. Na czerwonym dywanie można było oglądać Annę Lewandowską w cukierkowej, różowej sukience, Paulinę Chylewską w odważnej czerwieni, Małgorzatę Rozenek w skromnym brązie. Na wydarzeniu stawiły się także Agata Załęcka, Viola Piekut, Dorota Goldpoint, a z gwiazd sportu Monika Pyrek, Aneta Rygielska, Aleksandra Mirosław, Jakub Błaszczykowski, Robert Korzeniowski, Otylia Jędrzejczak czy Julia Szeremeta.

Większość zaproszonych gości postawiła na klasyczną czerń lub stonowany granat. Agata Konarska nie była tu wyjątkiem, za to towarzysząca jej córka owszem.

Zobacz także: Beata Kozidrak zaśpiewała na Gali Mistrzów Sportu. Internauci rzucili się do komentowania. Nie poszło o wizerunek

Posągowa Konarska w klasycznej czerni i z nastoletnią córką u boku

Konarska postawiła na minimalizm. Na gali pokazała się ubrana w długą, czarną kreację, która zasłaniała ją od stóp do głów. Sukienka z welurowej tkaniny nieco błyszczała w świetle fleszy. Jej góra ładnie opinała smukłą figurę Agaty, a dół był lekko rozkloszowany.

Gwiazda TVP nie zdecydowała się na odważny krój, zrezygnowała z dekoltów, falbanek, koronek. Jej stylizacja była bardzo prosta, podobnie jak fryzura. Do stroju dodała czarne szpilki i wyraziste kolczyki. To wystarczyło. Posągowa figura i uroda dziennikarki obroniły się same.

Zobacz także: Katarzyna Zillmann i Janja Lesar RAZEM na Gali Mistrzów Sportu. Czerwony dywan wiele zdradził: "Obłędne są te dziewczyny! Ogień!"

Konarska ma 52 lata, a w kwietniu tego roku skończy 53, jednak wieku absolutnie po niej nie widać. Sylwetki można jej pozazdrościć, podobnie jak gładkiej twarzy. Ale gwiazda jest mamą dorosłej córki. 18-latka była jej osobą towarzyszącą podczas imprezy. Wcześniej znana mama nigdy nie pokazywała pociechy, teraz zrobiła wyjątek. Pociecha na galę wybrała zielonkawą, bogato zdobioną suknię.

Zobacz także: Rozenek z Majdanem, Lewandowska w różu, Zillmann z gołą klatą i Chylewska w czerwieni na Gali Mistrzów Sportu

Konarska zachwycona galą

Po wydarzeniu Agata Konarska pokazała zdjęcie z córką i napisała:

Co to był za wieczór! Wspaniałe chwile na Gali Mistrzów Sportu 2026. Jubileuszowe wydarzenie, którego bohaterami byli najlepsi polscy sportowcy. Piękna celebracja ich pasji, determinacji i codziennej ciężkiej pracy. Już jutro wrócą do wielogodzinnych treningów, licząc na nasze, kibiców, wsparcie, gdy będą startować na największych sportowych arenach świata.

Zobacz także: Różowa Anna Lewandowska z wielkim dekoltem reprezentuje męża i czeka na schodach! Te zdjęcia to perełki

Zobacz więcej zdjęć. Gwiazdy na Gali Mistrzów Sportu. Lewandowska i Rozenek przyciągały wszystkie spojrzenia. Gwiazdy sportu też się popisały strojami!

Justyna Steczkowska wymaga od siebie za dużo. Gwiazda pracuje na okrągło Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.