Mateusz Damięcki zapomniał majtek! Wcześniej spałaszował jajecznicę

Dziś gram w Krakowie. Poszedłem wczoraj spać przed dziesiątą. Rano wcześniej wstałem, wyjazd spod Teatru Polonia o 9:45, pojadę sobie komunikacją, a co, chociaż raz inaczej. Pau z dziećmi w Poznaniu, luzik, jajecznica i te sprawy. Wstukałem podróż w googlach, tyle opcji do wyboru, a wszystkie na spokojnie, rozpusta. Wziąłem pod uwagę trzy, prosto pod teatr. 1 opcja: spacer 14 min., autobus, metro, opcja 2: spacer 14 min., autobus, tramwaj, opcja 3: spacer 14 min., autobus, tramwaj, metro. Wyszedłem trochę później niż planowałem. I trochę mniej spokojnie. No bo jajecznica, luzik i te sprawy. Zapomniałem tylko, że wypadałoby się ubrać, i że to trwa. Spod bramy musiałem się wrócić po majtki, w których gram spektakl. „Spacer 14 min.” zamienił się w bieg, a kiedy wychodziłem ze swojej ulicy na ulicę „…-wską”, spojrzałem w apkę i okazało się, że powinienem był iść na przystanek skrótem, i że nie skręciłem w „…-ową”. Zrezygnowałem zatem z opcji nr 1 i rzuciłem się biegiem przed siebie, żeby zdążyć zgodnie z opcją nr 2, z innego przystanku. Kiedy mijałem skrzyżowanie, autobus „x” właśnie mijał przystanek, do którego zabrakło mi 200 metrów. Włączyłem 2 bieg, na próżno. Ledwo łapiąc oddech, obrałem więc kierunek przeciwny, opcja nr 3. I tu już los sie do mnie uśmiechnął. Nadal wypadało, że zdążę, na styk, ale jednak. Porażka opcji nr 2 wynikała z punktualności autobusu „x”, co pozytywnie prognozowało dla mojej przyszłości, teraz uzależnionej od opcji nr 3. Do przystanku pozostało mi 8 minut, a że widziałem go już na horyzoncie, odetchnąłem. Doszedłem do celu z 5 min. zapasem. Usiadłem. Kupiłem w aplikacji bilet, napisałem SMS do kolegi, zadzwoniłem do Pau i dzieci. Zobaczyłem nadciągającą dostojnie żółtą bryłę wehikułu, który jak ratunkowa łódź, powoli zbliżał się do mnie, samotnego rozbitka, dryfującego po tafli niepewności, pełnego jednak nadziei i satysfakcji akonto tego, że chyba się udało. Rozmarzyłem się. Najwyraźniej za bardzo. Autobus zbliżył się do przystanku, zwolnił i dość płynnie wszedł w zakręt znikając mi równie jednostajnie z oczu, jak wcześniej się przed nimi pojawił. Chyba był na żądanie. Tak. Był. Zamówiłem taksówkę. Pięknego dnia kochani