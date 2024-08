Karolina Gruszka, znana polska aktorka, oraz reżyser Iwan Wyrypajew, posiadający polskie obywatelstwo, są razem od wielu lat. Mężczyzna w grudniu 2023 roku został skazany na osiem lat kolonii karnej, ponieważ sąd uznał go za winnego rozpowszechniania "nieprawdziwych informacji" na temat armii rosyjskiej. Wszystko po antywojennym wywiadzie i antywojennych treściach, które ukazały się na jego stronie internetowej. Wyrypajew podkreślał w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że jest "przeciwny tej okropnej wojnie", jaka wybuchła na linii Rosja - Ukraina. "Całym sercem jestem teraz z narodem ukraińskim. Jednocześnie czuję na sobie obowiązek, by wspierać tę część rosyjskiego społeczeństwa, która nie ma wątpliwości, że ta wojna to hańba dla Rosji. Ci ludzie są w tej chwili zdruzgotani", powiedział. W marcu 2022 roku opublikował też list do 40 rosyjskich teatrów państwowych, w którym poinformował, że swoje wynagrodzenie autorskie za inscenizacje jego sztuk przekaże na pomoc ukraińskim uchodźcom. Po wyroku w 2023 roku, jego sprawę rozpatrzono ponownie. W sierpniu 2024 roku zapadł kolejny wyrok. Reżyser Iwan Wyrypajew został skazany zaocznie (był nieobecny na sali - red.) przez sąd w Moskwie na 7,5 roku więzienia z powodu sprzeciwu wobec wojny w Ukrainie. Co teraz? Poznajcie szczegóły.

Mąż słynnej polskiej aktorki skazany w Rosji! Reżyser Iwan Wyrypajew oskarżony w szokującym procesie

Szczęśliwie mąż Karoliny Gruszki jest bezpieczny w Polsce, w której przebywa od kilkunastu lat. Pracuje tutaj oraz mieszka. W 2022 roku Iwan Wyrypajew otrzymał nawet polskie obywatelstwo. O ile więc nie postanowi "odwiedzić" Rosji, raczej nic mu nie grozi. Jeżeli natomiast się tam pojawi, może dojść do aresztowania i wtrącenia go do więzienia.

- Jako reżyser ma na koncie kilkadziesiąt inscenizacji teatralnych na całym świecie i kilka filmów. Zdobywca licznych nagród na międzynarodowych festiwalach filmowych i teatralnych. Szczególne uznanie polskiej publiczności zyskał swoimi dramatami (np. "Sny", "Tlen", "Letnie osy kąsają nas nawet w listopadzie"), a także debiutem filmowym "Euforia", wyróżnionym w Wenecji i Warszawie. W 2012 r. otrzymał Paszport "Polityki" w kategorii "Teatr" - przypomina jego sylwetkę Polska Agencja Prasowa.

Karolina Gruszka, jego żona, jest z kolei znaną i lubianą aktorką w Polsce. Czterokrotnie była nominowana do Orłów za drugoplanowe role kobiece w filmach "Pani z przedszkola" i "Ach śpij kochanie" oraz za pierwszoplanowe w filmach "Kochankowie z Marony" i "Maria Skłodowska-Curie". W sierpniu 2012 roku urodziła córkę Magdalenę, a w listopadzie 2021 wyznała, że cierpi na stwardnienie rozsiane.

Zobacz galerię zdjęć: Mąż Karoliny Gruszki skazany w Rosji! Reżyser Iwan Wyrypajew ma polskie obywatelstwo

Sonda Czy wierzysz, że wojna na Ukrainie zakończy się w 2024 roku? Tak, najwyższa pora Nie, choć bardzo bym tego chciał/ła Ciężko stwierdzić