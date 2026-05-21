Mroczna tajemnica wokół śmierci 21-latki! W tle zabójstwo męża
Francisca Roberta była młodą brazylijską twórczynią internetową, która zdobyła popularność dzięki aktywności w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwowało ją kilkanaście tysięcy osób, gdzie publikowała treści lifestyle’owe oraz prywatne chwile spędzane m.in. z matką. Jej życie zostało brutalnie przerwane w wieku zaledwie 21 lat. Jak podają brazylijskie media, do tragedii doszło w miejscowości Coelho Neto na północnym wschodzie kraju.
Zobacz też: Nie żyje Leszek Mądzik. Wielki artysta odszedł w wieku 80 lat
Mąż zginął w strzelaninie, teraz zabili ją! Dramat influencerki
Według informacji przekazanych przez CNN Brasil oraz serwis g1, powołujących się na ustalenia śledczych, Roberta przebywała w swoim domu, gdy nagle przed budynkiem pojawiło się dwóch mężczyzn poruszających się na motocyklu. W pewnym momencie oddano strzały w kierunku influencerki. Kobieta zginęła na miejscu.
Po zdarzeniu sprawcy uciekli, jednak jeden z nich został szybko namierzony przez policję. Doszło do wymiany ognia z funkcjonariuszami, w wyniku której mężczyzna zginął na miejscu. Według doniesień miał być on już wcześniej objęty śledztwem w związku z innymi zabójstwami w regionie.
Drugi z podejrzanych, 17-letni chłopak, nadal pozostaje na wolności i jest poszukiwany przez służby. Policja prowadzi intensywne działania, aby ustalić jego miejsce pobytu oraz pełne okoliczności zdarzenia.
Śledczy analizują również możliwy motyw zbrodni. Według brazylijskich mediów sprawdzana jest hipoteza, czy śmierć Franciski Roberty może mieć związek z tragiczną śmiercią jej męża Fernanda Rochy, który został zastrzelony w 2023 roku. Sama influencerka również miała wówczas paść ofiarą ataku, ale przeżyła.
Funkcjonariusze zabezpieczają nagrania z monitoringu i zbierają dowody, które mogą pomóc w wyjaśnieniu, czy oba zdarzenia są ze sobą powiązane. Sprawa od początku budzi ogromne emocje w lokalnej społeczności.
Zobacz też: Nie żyje uczestnik "Must Be The Music". Ciężko chorował!
Zobacz naszą galerię: Groby znanych Polaków na cmentarzu ewangelickim w Warszawie. Niezapomniani, maj 2023