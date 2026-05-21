Mroczna tajemnica wokół śmierci 21-latki! W tle zabójstwo męża

Francisca Roberta była młodą brazylijską twórczynią internetową, która zdobyła popularność dzięki aktywności w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwowało ją kilkanaście tysięcy osób, gdzie publikowała treści lifestyle’owe oraz prywatne chwile spędzane m.in. z matką. Jej życie zostało brutalnie przerwane w wieku zaledwie 21 lat. Jak podają brazylijskie media, do tragedii doszło w miejscowości Coelho Neto na północnym wschodzie kraju.

Zobacz też: Nie żyje Leszek Mądzik. Wielki artysta odszedł w wieku 80 lat

Mąż zginął w strzelaninie, teraz zabili ją! Dramat influencerki

Według informacji przekazanych przez CNN Brasil oraz serwis g1, powołujących się na ustalenia śledczych, Roberta przebywała w swoim domu, gdy nagle przed budynkiem pojawiło się dwóch mężczyzn poruszających się na motocyklu. W pewnym momencie oddano strzały w kierunku influencerki. Kobieta zginęła na miejscu.

Po zdarzeniu sprawcy uciekli, jednak jeden z nich został szybko namierzony przez policję. Doszło do wymiany ognia z funkcjonariuszami, w wyniku której mężczyzna zginął na miejscu. Według doniesień miał być on już wcześniej objęty śledztwem w związku z innymi zabójstwami w regionie.

Drugi z podejrzanych, 17-letni chłopak, nadal pozostaje na wolności i jest poszukiwany przez służby. Policja prowadzi intensywne działania, aby ustalić jego miejsce pobytu oraz pełne okoliczności zdarzenia.

Śledczy analizują również możliwy motyw zbrodni. Według brazylijskich mediów sprawdzana jest hipoteza, czy śmierć Franciski Roberty może mieć związek z tragiczną śmiercią jej męża Fernanda Rochy, który został zastrzelony w 2023 roku. Sama influencerka również miała wówczas paść ofiarą ataku, ale przeżyła.

Funkcjonariusze zabezpieczają nagrania z monitoringu i zbierają dowody, które mogą pomóc w wyjaśnieniu, czy oba zdarzenia są ze sobą powiązane. Sprawa od początku budzi ogromne emocje w lokalnej społeczności.

Zobacz też: Nie żyje uczestnik "Must Be The Music". Ciężko chorował!

Zobacz naszą galerię: Groby znanych Polaków na cmentarzu ewangelickim w Warszawie. Niezapomniani, maj 2023

34

Sonda Czy wierzysz w życie po śmierci? Tak, wierzę, że śmierć nie jest końcem Nie, podchodzę do tego sceptycznie Nie wiem, ale takie historie dają do myślenia Wierzę w Boga, ale ostrożnie podchodzę do relacji NDE