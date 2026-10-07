Mckenna Grace w sukni Katniss. Tak promowała nowe "Igrzyska śmierci" - ZDJĘCIA

Aktorzy z "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" pojawili się w paryskim Musée Rodin

Mckenna Grace i Joseph Zada zaszczycili swoją obecnością wydarzenie otwierające wystawę zatytułowaną "Elegance Is Authority: The Story, Style and Power of Panem". Zarówno aktor, jak i aktorka, zrobili ogromne wrażenie swoimi strojami. Odtwórczyni roli Maysilee Donner wybrała projekt Monique Lhuillier, przypominający suknię ślubną Katniss znaną z filmu "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia". Taki ubiór miał znaczenie symboliczne, ponieważ to właśnie oryginalna kreacja podczas wywiadu zamieniła się w strój Kosogłosa, czyli symbol buntu, z którym kojarzona była słynna przypinka. Co ciekawe, to właśnie postać grana przez Grace była pierwotną właścicielką tego akcesorium.

Z kolei Joseph Zada zaprezentował się w eleganckim garniturze ERL, który uzupełnił o broszkę od Tiffany'ego. Wspomniana ekspozycja była dostępna dla odwiedzających 7 i 8 października w otoczeniu Muzeum Rodina. Dzięki niej miłośnicy serii mieli okazję zapoznać się z wizualnymi i modowymi aspektami uniwersum Panem. Wystawa ukazywała też blichtr, oprawę i spektakularność towarzyszącą 50. Głodowym Igrzyskom organizowanym przez Kapitol.

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Nowa część "Igrzysk śmierci" zadebiutuje już w nadchodzącym listopadzie

Najnowszy film, "Wschód słońca w dniu dożynek", przeniesie widzów w czasie o 24 lata wstecz względem oryginalnej serii "Igrzyska śmierci". To właśnie wtedy odbywało się Drugie Ćwierćwiecze Poskromnienia, w którym zwyciężył Haymitch Abernathy. Jak się wkrótce miało okazać, przetrwanie na arenie było dla niego dopiero wstępem do prawdziwego dramatu.

Na fotelu reżysera zasiadł Francis Lawrence. W obsadzie produkcji zobaczymy wiele znanych nazwisk, takich jak Whitney Peak (w roli Lenore Dove Baird), Ralph Fiennes (jako prezydent Coriolanus Snow) czy Jesse Plemons (wcielający się w Plutarcha Heavensbee). Na ekranie pojawią się również Kelvin Harrison Jr. jako Beetee Latier, Maya Hawke jako Wiress, Lili Taylor w roli Mags Flanagan, Elle Fanning jako Effie Trinket, a także Kieran Cullkin jako Caesar Flickerman.

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