Znamy obsadę serialu "Wśród nocnej ciszy". Plejada gwiazd w nowej produkcji Jana Holoubka

Zbrodnia, która wstrząsnęła krajem i historia, obok której nie można przejść obojętnie. W listopadzie na platformie Max pojawi się serial "Wśród nocnej ciszy", za którego reżyserię odpowiada Jan Holoubek. To kolejna po "Heweliuszu" i "Wielkiej wodzie" superprodukcja, która czerpie z prawdziwych wydarzeń. Tym razem twórcy wracają do tragedii z 25 grudnia 1976 roku i opowiedzą o słynnej zbrodni połanieckiej. Stacja HBO oficjalnie przedstawiła obsadę, w której na pierwszym planie zobaczymy Łukasza Simlata.

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"Wśród nocnej ciszy" - o czym opowie serial Jana Holoubka?

HBO przypomina historię zbrodni, która do dziś wywołuje dreszcze, w 50. rocznicę wydarzeń zapisanych w mrocznej historii PRL-u. Za kamerą "Wśród nocnej ciszy" stanął Jan Holoubek, a scenariusz oparto na reportażu Wiesława Łuki "Nie oświadczam się". To wstrząsająca opowieść o zmowie milczenia wokół śmierci, do której nie powinno dojść. To także historia ludzi, którzy ryzykują wszystko w imię poszukiwania prawdy i sprawiedliwości.

Akcja rozpoczyna się w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia 1976 roku. Pod kołami autobusu jadącego z pasterki ginie troje młodych ludzi: kobieta w ciąży, jej mąż oraz młodszy brat. Okoliczności spowija mrok, śnieg i cisza, a potencjalni świadkowie milczą. Chociaż początkowo sprawa traktowana jest jako nieszczęśliwy wypadek, śledczy Maczek i matka ofiar mają inne zdanie. Oboje desperacko dążą do odkrycia prawdy - on ryzykuje swoją pozycję zawodową, ona nie potrafi pogodzić się z tragedią. W miarę postępów w śledztwie na jaw wychodzą coraz bardziej przerażające fakty, a odkryta prawda może okazać się bardziej wstrząsająca niż początkowe kłamstwa.

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"Wśród nocnej ciszy" - kogo zobaczymy w obsadzie serialu HBO?

W serialu "Wśród nocnej ciszy" kluczową rolę odgrywa tzw. bohater zbiorowy. Jan Holoubek i Maciej Kowalewski zaprosili do współpracy znakomitych polskich aktorów. W rolach głównych wystąpią: Łukasz Simlat jako sołtys Lech Wojda, Jędrzej Hycnar w roli śledczego Henryka Maczka oraz Magdalena Biegańska grająca matkę ofiar, Zdzisławę Kaletę. Na ekranie pojawią się także m.in.: Justyna Wasilewska (Irena Karaś, siostra Wojdy), Tomasz Schuchardt (prokurator Kiełczkowski), Adam Woronowicz (Władysław Kaleta), Ewelina Starejki (Roma Wojda) czy Tomasz Włosok (Stanisław Kula). Zobaczymy również Dariusza Chojnackiego, Artura Paczesnego, Karolinę Kowalską, Kacpra Sasina, Andrzeja Popiela, Krzysztofa Surówkę, Nel Kaczmarek, Mateusza Górskiego, Marię Kanię, Marcina Bosaka i Natana Horodeckiego.

Ponadto obsadę zasilą m.in.: Michał Żurawski, Michał Pawlik, Barbara Wypych, Marek Siudym, Mariusz Jakus, Sebastian Stankiewicz, Sebastian Pawlak, Krzysztof Wieszczek, Anna Korzeniecka, Barbara Jonak, Agnieszka Radzikowska, Rozalia Rusak, Bernadetta Statkiewicz, Modest Ruciński, Hubert Miłkowski, Joanna Balasz i Łukasz Garlicki.

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Kiedy premiera serialu "Wśród nocnej ciszy" w HBO Max?

Długo wyczekiwana produkcja "Wśród nocnej ciszy", wyreżyserowana przez Jana Holoubka i Macieja Kowalewskiego, będzie miała swoją premierę na platformie HBO Max w listopadzie tego roku.

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