Marek Kondrat i Antonina Turnau

Marek Kondrat i Antonina Turnau to jedna z najbardziej kontrowersyjnych par w polskim show-biznesie. Dziś wszyscy rozpisują się o różnicy wieku między Roksaną Węgiel i Kevinem Mglejem, ale Tosia i jej "wujek" przecierali im ścieżki zanim to było "modne". No i Roxie z ukochanym dzieli "zaledwie" 8 lat, podczas gdy Antonina wyszła za o 38 (sic!) lat starszego przyjaciela swojego ojca, Grzegorza Turnaua.

Antonia i Marek doczekali się córeczki gdy aktor miał 68 lat. To ich pierwsze i na tę chwilę jedyne dziecko. I tak więc 73 letni dziś Kondrat ma kilkuletnią córkę - Helenkę. Warto dodać, że z poprzedniego małżeństwa, z Ludgardą Gagajek, ma dwóch starszych od aktualnej żony synów - Mikołaja (50 l.) i Wojciecha (44 l.).

Marek Kondrat wziął ślub z kobietą młodszą o 38 lat, a ona urodziła mu dziecko! Polacy w szoku

"Po raz trzeci ojcem zostałem w wieku, kiedy już inni byli dziadkami. Za późno. Ale czerpię z tego garściami, bo dopiero teraz mam szansę obserwować, jakim cudem jest ta mała, krucha istota. Ile uwagi trzeba jej poświęcić - powiedział w rozmowie z "Polityką", co zapewne było wspaniałą lekturą dla byłej żony i dwójki dzieci, których widocznie nie miał "szansy obserwować" jako "cudów i kruchych istot"...

Kryzys w małżeństwie Marka Kondrata?

Od jakiegoś czasu media rozpisywały się o kryzysie u Marka Kondrata i Antoniny Turnau. Zaczęło się od przeprowadzki do Polski. Wcześniej Kondrat wybudował dom w Hiszpanii, gdzie z żoną i córką próbowali sobie układać życie. Jak to jednak często bywa - czas zweryfikował te plany i ostatecznie wrócili do ojczyzny...

"Męczy mnie wiek. Już mam mniej motywacji, by podróżować po świecie. Mój hiszpański dom miał być na beztroską starość. Pojechałem w to miejsce ze swoim byłym partnerem biznesowym i miałem pragnienie, przeczucie raju, wyobrażając sobie nadchodzący wiek stary, a nie ma lepszego miejsca na ziemi, żeby tam dożyć" - mówił Marek Kondrat w wywiadzie dla "Polityki". "Bywamy więc w naszym domu dwa razy w roku, na tyle rzadko, że chyba trzeba będzie go sprzedać. Ale ja do murów się nie przywiązuję. (...) W Hiszpanii mieszkamy w fantastycznym, pięknym miejscu pod górami, ale na kompletnym zadupiu. Żeby Helenę wozić do przedszkola, potrzebowałem godziny w jedną stronę" - dodawał gorzko aktor.

W styczniu tego roku "Dobry tydzień" spekulował o problemach w małżeństwie "Tosi" Turnau i Marka Kondrata. Według tygodnika znajomi mieli martwić się, że nowa praca Antoniny - projektowanie ubrań i biznes z tym związany - oddala ją od męża. Ten z kolei miał się nie angażować odpowiednio we "wspieranie" jej nowej kariery.

Antonina Turnau i Marek Kondrat pokazali się razem! Rzadki widok

Od dawna próżno było szukać wspólnych zdjęć pary, choć Marek Kondrat jest bardzo aktywny w sieci i w social mediach. Niedawno pojawił się na nowym nagraniu na Instagramie, gdzie fani szybko przyrównali go do Anthony'ego Hopkinsa.

Tuż przed Wielkanocą znienacka pojawiły się nowe, wspólne fotografie pary. Oboje postanowili wziąć udział w artystycznym performensie Katarzyny Krakowiak-Bałki, pt. "Czyszczenie Zachęty". Oboje byli zapatrzeni w sztukę, ale niezbyt... na siebie. Czy faktycznie w plotkach o kryzysie jest ziarno prawdy?

