Mężczyzna, który obrzucił Zenka Martyniuka jajkami UKARANY! Sprawca podał przyczynę bestialskiego czynu! Nie uwierzycie, co nim kierowało!

Zenon Martyniuk to niekwestionowany król muzyki disco polo. W minioną sobotę gwiazdor wystąpił we Włodawie z okazji obchodów dni miasta. Choć publiczność bawiła się świetnie, to Zenon Martyniuk nie będzie wspominał tego występu do najmilszych. Nagle koncert muzyka został przerwany przez niemiły incydent. Został on bowiem obrzucony jajkami. Zenon Martyniuk nie krył żalu z tego powodu. Teraz okazuje się, że sprawca został ukarany.

Zenon Martyniuk obrzucony jajami! Sprawca został już ukarany

Jak donosi portal "Lublin112.pl", policja zatrzymała już sprawcę tego bestialskiego aktu. Mężczyzna został ukarany grzywną w wysokości 500 zł oraz dostał zakaz udziału w imprezach masowych przez dwa lata. Sprawca postanowił powiedzieć, dlaczego zdecydował się obrzucić jajkami króla disco polo. Jak się okazuje nie podobała mu się muzyka grana przez Zenka Martyniuka. Portal dodaje również, że sprawa trafi lada chwila do Sądu Rejonowego we Włodawie.

Lider zespołu Akcent nie krył żalu z zaistniałej sytuacji.

- Należy tę osobę przesłuchać i dowiedzieć się, w jakim celu to zrobiła, bo koncert podobał się tylu ludziom, a tylko jednej nie. Skoro ten człowiek nie lubi mojej muzyki, powinien wyjść z koncertu - powiedział w rozmowie z Plejadą.

