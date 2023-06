Miał być ślub, jest rozstanie. Angelika Głaczkowska i Igor Jakubowski nie są już razem! "Przez dwa dni byłem bezdomny"

Padliśmy, po tym gdy Kasia Cichopek ujawniła, co się dzieje za kulisami M jak miłość! Czyli jednak to prawda...

Angelika Głaczkowska i Igor Jakubowski rozstali się

Angelika i Igor tworzyli udany związek, łączyło ich wiele. Na pewno zamiłowanie do aktywnego spędzania czasu, wspólnego gotowania, podobne poczucie humoru i miłość do psa, Floyda. W 2021 roku, podczas wakacji na wyspie Santorini zaręczyli się. Były łzy wzruszenia i sporo emocji... Pojawiły się myśli o ślubie, zakochani oglądali kościoły w których mogłoby dojść do ceremonii. Kilka tygodni temu pojawiły się plotki o kryzysie w ich relacji. Angelika samotnie spędziła urodziny, a od Igora dostała życzenia na Instagramie. To właśnie tam sportowiec zamieścił oświadczenie w którym wyznał, że ich związek to już przeszłość.

Igor Jakubowski: W ciągu 3 dni musiałem znaleźć mieszkanie, a dwa dni byłem bezdomny

"Po 4 latach związku z Angeliką nastąpił moment w którym doszliśmy do wniosku, że coś się wypaliło i że problemy życia codziennego wzięły górę. Nasz związek od samego początku ze względu na @bigbrother.tvn7 był narażony na krytykę opinii publicznej i oczywiście wiele było świetnych momentów w tym czasie, ale zdarzały się i takie kiedy chcieliśmy to kończyć, ale presja otoczenia mówiła "Musicie być na zawsze razem". Nie myśl Sobie, że opinia tłumu była Nadrzędną w tym całym zgiełku wydarzeń, ale na pewno dorzuciła odrobinę mętliku. Czasem warto posłuchać głosu rozsądku i poświęcić kilka dni, może tygodni na cierpienie żeby resztę życia przeżyć w szczęściu i spełniać się .Zostajemy w neutralnej relacji i nikt z nas nie żywi do drugiego urazy. Takie jest po prostu dorosłe życie, a urodziłem się tych czasach, kiedy jeszcze się rozmawiało, a nie prało brudy na instagramie. W ciągu 3 dni musiałem znaleźć mieszkanie, a dwa dni byłem bezdomny 🙃 i właśnie w takich chwilach poznajesz prawdziwych przyjaciół, którzy są Ci w stanie bezinteresownie pomóc" - napisał Igor.

Angelika przebywa obecnie na wakacjach w Grecjii. Zapytana przez fana, czy jest szansa, że wrócą do siebie z Igorem, odpowiedziała: "Absolutnie NIE!".

