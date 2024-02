Miał walczyć o Oscara, teraz pochowa żonę. 39-latka wyskoczyła z hotelowego balkonu

Do tragedii doszło 30 stycznia, niedługo po gali Złotych Globów, gdzie Isabelle Lawrence Thomas i jej mąż gościli na czerwonym dywanie. - Dopiero co widziałem Izzy i Bradleya na imprezie Złotych Globów i jestem tym do głębi wstrząśnięty. Była piękną, miłą i pełną życia kobietą, która rozświetliła otoczenie. Urodzona w Bath, absolwentka neurologii na Oksfordzie, Izzy przeprowadziła się do Los Angeles, aby podążać za swoją pasją do opowiadania historii i kręcenia filmów. Następnie wyprodukowała film dokumentalny na temat życzliwości, a ostatnio także film o pickleballu. Była członkinią Center of Storytellers and Scholars Advisory Board na UCLA - skomentował jej śmierć dziennikarz Mike Fleming Jr.

To nie jedyna tragiczna śmierć zza Oceanu. W Bogocie, stolicy Kolumbii zastrzelona została modelka i gwiazda OnlyFans, 21-letnia Abigail Guerra. Zginęła wraz ze swoim partnerem, Andresem Prieto (+31 l.). Zbrodni dokonał mężczyzna jadącego na motocyklu. Motywem zabójstwa były prawdopodobnie porachunki gangów narkotykowych - poinformowała kolumbijska policja. Co ciekawe zastrzelony mężczyzna kilka dni wcześniej wyszedł z więzienia, gdzie odsiadywał wyrok 5 lat pozbawienia wolności za handel narkotykami i kradzieże.

