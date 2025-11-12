"Mam Talent": Magdalena Welc zachwyciła miliony Polaków

"Mam Talent" to jeden z najpopularniejszych programów na świecie. W Polsce zadebiutował na antenie TVN w 2008 roku. Od tamtej pory wyemitowano szesnaście edycji show, a premiera kolejnej zapowiedziana jest na wiosnę 2026 roku. Do programu zgłaszają się osoby o różnych talentach. Obecnie za stołem jurorskim zasiadają Marcin Prokop, Julia Wieniawa i Agnieszka Chylińska.

W trzeciej edycji "Mam Talent" widzowie mogli podziwiać m.in. Kamila Bednarka czy Katarzynę Sochacką, którzy dziś odnoszą spore sukcesy. Jednak to nie oni sięgnęli po zwycięstwo w programie TVN-u. Najwięcej głosów zdobyła bowiem zaledwie 12-letnia Magdalena Welc! Młodziutka piosenkarka swoim głosem zachwyciła miliony Polaków! Gdy w finale zaśpiewała "Kocham cię życie" z repertuaru Edyty Geppert, publiczność z niedowierzeniem kręciła głowami!

Młodziutka gwiazda otrzymała z rąk Małgorzaty Foremniak czek na 300 tysięcy złotych. Magda Welc wyznała, że wygraną chciałaby przeznaczyć na zakup skrzypiec oraz pomoc rodzicom.

Chciałabym kupić sobie nowe skrzypce, bo rozpoczęłam naukę niedawno. I dam rodzicom pieniążki na nowy dom - mówiła.

"Mam Talent": Magdalena Welc wyrosła na piękność

W pierwszych miesiącach po wygranej Magdalena Welc często gościła w programach TVN. W 2011 roku wydała płytę z kolędami i pastorałkami, a dwa lata później do sprzedaży trafił singiel "Kasety Mamy". Jednak młodociana zwyciężczyni "Mam Talent" nie zagościła zbyt długo w show-biznesie i dość szybko zniknęła ze sceny. Po latach wyznała, że za namową rodziców skupiła się na nauce.

W 2021 roku znowu zrobiło się o niej głośno. Nagrywała nowe piosenki i teledyski. Wydała również album "Witaj mnie". Welc rozpoczęła też współpracę z muzykiem i kompozytorem Mariuszem Ostańskim. W 2022 roku gościła w programie "Dzień Dobry TVN". Wyznała wtedy, że pieniądze z wygranej rzeczywiście przeznaczyła na budowę domu dla swojej rodziny.

W rozmowie z "Agorą" wspominała udział w show TVN. Stwierdziła, że sama zgłosiła się do programu, ale nawet nie marzyła o wygranej. Traktowała to po prostu jako ciekawą przygodę. Chociaż jako nastolatka kontynuowała edukację muzyczną, to na studiach wybrała germanistykę. Do muzyki wróciła dzięki... pandemii!

Pandemia pomogła mi wrócić do muzyki. To był dobry czas na tworzenie. Nie miałam presji czasu, że coś mi ucieka, że przepadają mi gdzieś terminy. Wszystko dla wszystkich było zamknięte - przyznała w "Agorze".

