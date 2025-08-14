Michał Adamczyk stracił posadę dyrektora. Telewizja wPolsce24 stawia na kogoś innego. "Zaskoczenie"

Michał Adamczyk został dyrektorem programowym telewizji wPolsce24 dokładnie w 2024 roku, jesienią. Ale to już przeszłość, bo - jak donoszą Wirtualne Media - właśnie stracił stanowisko. Zmienić ma się niewiele, bo w praktyce wiele decyzji odnośnie ramówki i tak podejmował podobno zarząd właściciela, czyli Fratria. WM podają, że pracownicy kanału są jednak zaskoczeni, bo o przetasowaniach kadrowych dowiedzieli się dopiero z oficjalnego komunikatu. Co dalej z Michałem Adamczykiem, jednym z najbardziej rozpoznawalnych prezenterów stacji, który sławę zdobył za czasów pracy w TVP? Nieoficjalnie mówi się, że zostanie w kierownictwie kanału, lecz on sam nie zdradza, jaką funkcję będzie pełnił. -Czekają na mnie nowe obowiązki, o których na razie nie mogę mówić i których nie byłbym w stanie pogodzić z dotychczasową funkcją - powiedział Michał Adamczyk.

"Wirtualne Media" spekulują, że jako była twarz „Wiadomości” TVP mógłby być pożądanym celem transferowym dla Republiki. - Sęk w tym, że szefem wydawców stacji Tomasza Sakiewicza jest Jarosław Olechowski. To inna frakcja dawnej TVP. Adamczyk zastąpił Olechowskiego na stanowisku szefa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej po utracie władzy w TVP przez Jacka Kurskiego. Zastępcami Adamczyka zostali wówczas Samuel Pereira i Marcin Tulicki, obecnie związani z kanałem wPolsce24 - opisuje serwis.

Na stanowisku dyrektora programowego wPolsce24 Michała Adamczyka zastąpił Mariusz Pilis, natomiast szefem newsroomu został Grzegorz Adamczyk. Kim są mężczyźni? Poznajcie szczegóły.

Mariusz Pilis nowym dyrektorem wPolsce24, Grzegorz Adamczyk szefem newsroomu. "Najbogatsze portfolio"

Mariusz Pilis w przeszłości był pierwszym dyrektorem TVP Info, a także jego pomysłodawcą. Współtworzył programy w Biełsacie, stworzył projekt Info Wilno, a w 2016 roku pełnił funkcję dyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Pracował też w Polskiej Agencji Prasowej, był członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, stworzył kilkadziesiąt filmów dokumentalnych.

- Telewizja wPolsce24 szybko dołączyła do grona kluczowych marek na rynku mediów informacyjnych. Tempo rozwoju, które od pewnego czasu obserwowałem, naprawdę zaskakuje. Praca dla wPolsce24 będzie zatem wielkim wyzwaniem, w ramach którego konieczne będzie utrzymanie dynamiki wzrostu widowni w połączeniu z dalszym budowaniem stabilnego zaplecza technicznego i organizacyjnego – mówi Mariusz Pilis, nowy dyrektor programowy wPolsce24.

Druga osoba na nowym, wysokim stanowisko, to Grzegorz Adamczyk, związany w przeszłości z sekcją polską BBC w Londynie. Był dyrektorem TVP Info ds. programowych, pracował w grupie Polsat News, był zastępcą dyrektora Superstacji. Obaj panowie mają bogate doświadczenie pracy w mediach.

- Telewizja rośnie niezwykle dynamicznie i żeby sprostać potrzebom redakcji potrzebujemy wsparcia organizacyjnego. Stale wprowadzamy innowacje: zarówno w ramówce, jak i w stosowanej technologii, a ta należy do najlepszych na rynku. Chcemy stale zapewniać widzom informację i publicystykę na najwyższym poziomie. Sięgamy zatem po ludzi z najbogatszym portfolio w tworzeniu mediów. Bardzo liczymy na doświadczenie Mariusza Pilisa przede wszystkim w organizacji pracy redakcyjnej i umiejętności łączenia odcinka wydawcy-zarząd – stwierdził Romuald Orzeł, prezes wydawnictwa Fratria, właściciela telewizji wPolsce24, cytowany przez "Wirtualne Media".

Czas pokaże, czy zmiany i przetasowania kadrowe wpłyną na oglądalność kanału. Gdy przygotowywaliśmy ten materiał, wPolsce24 w kategorii newsów przegrywała z Republiką, TVN24 czy TVP Info.

