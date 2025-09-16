Michał Milowicz właśnie skończył 55 lat. Choć zawodowo od dawna cieszy się statusem gwiazdy – widzowie pamiętają go z kultowych produkcji takich jak "Poranek kojota", "Chłopaki nie płaczą" czy "Kiler-ów 2-óch" – to prywatnie szczęście przez lata omijało go szerokim łukiem. Wszystko zmieniło się, gdy u boku Katarzyny Kędzierskiej odnalazł miłość i spokój. To właśnie z nią w marcu tego roku powitał na świecie upragnionego syna, Maurycego Aleksandra. Teraz para zrobiła kolejny ważny krok – zamieszkała w nowym domu.

Michał Milowicz zamieszał w nowym domu. "Magia"

Na Instagramie ukochanej Michała Milowicza pojawił się wzruszający wpis, w którym zdradziła, że przeprowadzka do wymarzonego miejsca stała się faktem.

Pierwsza noc w Nowym Domu za Nami! 🏡🗝️ Udało się ;) uff zamieszkaliśmy! Co prawda cały #projektdom wymaga jeszcze ogromu pracy, ale to już pomału będziemy ogarniać ;)

– napisała Katarzyna. Partnerka Milowicza dodała, że dokładnie rok temu wspólnie zakochali się w tym domu i ogrodzie, a dziś ich marzenie stało się rzeczywistością.

Czasem przez lata nie dzieje się nic, aż przychodzi rok, w którym dzieje się wszystko! Dla nas ten rok to jakaś magia!

– podkreśliła.

Michał Milowicz spełnia się w roli ojca

Michał Milowicz nie ukrywa, że rola ojca jest dla niego życiowym przełomem. Od pierwszych chwil aktywnie uczestniczy w wychowaniu synka i podkreśla, że instynkt ojcowski przyszedł mu naturalnie.

Moja Kasia jest non stop z synkiem, ale oczywiście ja, jak tylko wracam z pracy, też przejmuję obowiązki i puszczam Kasię, żeby mogła sobie trochę pożyć. Myślę, że jestem bardzo dojrzałym do tacierzyństwa mężczyzną, który jest odpowiedzialny i wie, co robi

– wyznał w wywiadzie dla "Super Expressu".

Zmiana pieluch, wspólne zabawy czy śpiewanie kołysanek to dla niego codzienność, w której odnajduje ogromną radość.

Jak o tym mówię, to już mam łzy w oczach. (...) To jest wymarzone, wyczekane. Zawsze chciałem, z tym że tak się życie poukładało akurat. Było przeróżnie, ale jest nareszcie

– mówił w programie "Pytanie na śniadanie".

Przeprowadzka do wymarzonego domu zbiegła się z 55. urodzinami Michała Milowicza, które obchodził 16 września. To symboliczny prezent od losu – własne miejsce na ziemi i kochająca rodzina u boku.

Michał Milowicz mówi, jak odnalazł się w roli ojca. Jest bardzo zaangażowany!