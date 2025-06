Michał Milowicz z partnerką i synkiem w Sopocie

Ah, wakacje! Paparazzi przyłapali w Sopocie Michała Milowicza i jego ukochaną, Katarzynę Kędzierską z synkiem na błogim wypoczynku i wspólnym relaksie. Poza zagranicznymi, egzotycznymi destynacjami - Sopot to ulubiona, wakacyjna lokalizacja naszych rodzimych gwiazd.

"Najważniejszy Rozdział Życia na który tak bardzo czekaliśmy" - pisał niedawno Michał Milowicz o przyjściu na świat Maurycego Aleksandra Milowicza.

Michał i Katarzyna wybrali się do Sopotu, gdzie całą rodziną poszli do restauracji, a tam sączyli wino. Później Michał raczył się złotym trunkiem, gdy spotkała go niespodzianka. Urodzony na początku marca synek pary spokojnie odpoczywał w wózeczku, aż do chwili, gdy przy ich stoliku zjawił się niespodziewany gość. W restauracji nad morzem napotkali... Kubę Wojewódzkiego. Znany "wujek" oglądał uważnie synka Milowicza, i złożył gratulacje zakochanej parze. Zamienił kilka słów ze świeżo upieczonym tatą, następnie zostawił parę by mogli cieszyć się sobą.

Michał Milowicz pałaszuje zapiekankę

Po wizycie w restauracji Michał Milowicz, uwielbiany przez rodaków za charakterystyczne role - choćby w "Poranku Kojota" i jego narzeczona, Katarzyna Kędzierska, zabrali synka na spacer, gdzie Milowicz zgłodniał i nabył zapiekankę, którą ochoczo pałaszował. Klasyka sopockiego deptaka!

Zakochani doglądali małego Maurycego i wdychali zdrowe, bogate w jod nadmorskie powietrze. Spełnili swoje największe marzenie o wspólnym rodzicielstwie i teraz mogą się nim razem cieszyć. Czy Michał Milowicz zainspiruje kolegę, wiecznego "Piotrusia Pana", Kubę Wojewódzkiego do późnego ojcostwa? Czas pokaże!

Galerię zdjęć paparazzi znajdziecie pod tekstem!

