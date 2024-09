Michał Szpak pokazał, jak wygląda jego tata. Są podobni do siebie?

Michał Szpak (33 l.) to charakterystyczna postać na polskiej scenie muzycznej. Ma swój niepowtarzalny styl i wygląd, który zdecydowanie go wyróżnia na tle innych artystów. Szpak bardzo rzadko dzieli się z fanami swoim życiem osobistym. Jednak w ostatnich dniach zdecydował się na pokazanie zdjęcie z tatą. Czy są do siebie podobni?