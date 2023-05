Michał Wiśniewski zabrał głos w sprawie swojego ojcostwa. Kiedy następny potomek?

Noël Cloé Wiśniewski jest szóstym dzieckiem wokalisty Ich Troje. Pola ma jeszcze czwórkę dzieci z poprzednich związków, więc w sumie mają dziesięcioro dzieci. Artysta zapytany czy powiększanie rodziny zakończy się na chłopcu, który niedawno przyszedł na świat złożył dość poważną deklarację, z której wynika, że maluch będzie jego ostatnim dzieckiem. - Dla mnie prokreacja mogła się zakończyć i na Falco, i na Xaviwerze i na Fabienne. To nie jest tak. My nie planujemy takich rzeczy, ale myślę, że to jest najlepszy moment, żeby zaprzestać, bo to jest wszystko nie takie proste jakby się wydawało… Dziecko trzeba wychować… Pola doskonale zdaje sobie sprawę, że przed nami kolejnych osiemnaście lat. Może to dziwnie zabrzmi, ale myślę, że to jest dla nas ostatni moment, żebym ja mógł i miał szansę to dziecko zacnie wypuścić z gniazda… Na pewno będę robił wszystko, co jest możliwe, żeby miało dobry start - powiedział Michał w rozmowie z „Super Expressem”. Gwiazdor ma świadomość, że nie jest już najmłodszy, a zależy mu, by jego dzieci dorastały w miłości i miały godny start w życiu. Wszystko kosztuje i zaangażowania finansowego i poświecenia czasu. Po cichu marzy, aby dożyć czasów, kiedy zatańczy i zaśpiewa na weselu swojego ostatniego dziecka, ale zaznacza, że choć sam chętnie stawał na ślubnych kobiercach, dzieci do zamążpójścia nie będzie na siłę namawiał. - Nie będę ich zmuszał ani do ślubów ani wesel ani do posiadania dzieci. Ja bardzo sobie cenię również ludzi, którzy decydują się nie mieć dzieci. Nie dla każdego dzieci są dobrym rozwiązaniem. Z wielu powodów. Trzeba umieć dzielić się miłością, tą którą się miało dotąd tylko dla siebie - zauważa Wiśniewski.

Wokalista Ich Troje ma za sobą cztery nieudane małżeństwa z Magdą Femme (52 l.), Mandaryną (45 l.), Anną Świątczak (46 l.) i Dominiką Tajner (44 l.). Ze związku z Martą Wiśniewską ma dwoje dorosłych dzieci Xaviera (21 l.) i Fabienne (20 l.), zaś z Anią dwie nastoletnie córki Etiennette (17 l.) i Vivienne (15 l.). Choć na przestrzeni lat różnie dogadywał się z byłymi żonami, zawsze dbał, by mieć jak najlepsze relacje ze swoimi dziećmi. I chyba nawet mu to nieźle wyszło, co wielokrotnie widać na relacjach w internecie. Noël Cloé jest jego drugim dzieckiem z Polą. Para ma już wspólnego potomka Falco Amadeusa.

Więcej w materiale wideo