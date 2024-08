Michał Wiśniewski się pogrąża! Niesłychane, co on wygaduje. Jak w podstawówce!

Michał Wiśniewski wyrok. Sprawa budzi kontrowersje

Michał Wiśniewski przeżywa teraz trudny okres. Wokalista Ich Troje w zeszłym roku został skazany na 1,5 roku bezwzględnego więzienia za wyłudzenie 2,8 miliona złotych ze SKOK Wołomin. Sprawa budzi kontrowersje. "Wiśnia" konsekwentnie nie przyznaje się do winy, a inne światło na całą sytuację rzucił reportaż "Michał Wiśniewski: oszust czy ofiara", który ukazał się na Kanale Zero "Krzysztofa Stanowskiego. - Gdybym miał jednej osobie, którą spotkam na ulicy, wytłumaczyć, dlaczego Michał Wiśniewski idzie do więzienia, to powiedziałbym, że dlatego, iż zdaniem sądu w 2006 roku zarabiał 8 tys. miesięcznie - stwierdził Krzysztof Stanowski. - Skazany za to, że poszedł po kredyt do banku. Za to, że sąd uznał, że on wówczas zarabiał 8 tys. złotych miesięcznie, więc ten kredyt mu się nie należał. Ja zarabiałem wtedy więcej i Michał Wiśniewski, który latał helikopterami, był na ustach całej Polski, grał w reklamach, grał koncerty... Trudno mi sobie wyobrazić, że zarabiał mniej niż ja wówczas - dodał dziennikarz i właściciel kanału Zero. Wyrok w sprawie wokalisty Ich Troje nie jest prawomocny. W oczekiwaniu na apelację Michał Wiśniewski wystąpił na Pol'and'Rock Festival.

Michał Wiśniewski się pogrąża po występie na Pol'and'Rock Festival. Jak uczeń z podstawówki

I to był chyba błąd. Mimo że zespół Ich Troje prezentował się na scenie naprawdę świetnie, wszystko popsuł incydent z udziałem "Wiśni". Ten bowiem pokazał publiczności pośladki. Zamiast kajać się, on dalej się pogrążą! Niesłychane, co wygaduje piosenkarz. Przypomnijmy, że w trakcie koncertu publiczność domagała się, żeby Michał Wiśniewski pokazał "d**ę", a ten... to zrobił, niczym uczeń podstawówki pod presją chcący przypodobać się kolegom. Jego tłumaczenie też wpisuje się w szkolną atmosferę. - Ja żyję teraz tym, czy idę do więzienia, a nie komentarzami na forach. Dałem się trochę sprowokować, ale też wpisałem w klimat. W końcu graliśmy muzykę rockową na najpiękniejszym polskim festiwalu. Trzeba podejść do tego z dystansem, nawet jeżeli się okazało, że mam najbrzydszą d**ę w Polsce - stwierdził w rozmowie z Shownews.pl Michał Wiśniewski. Czasem chyba jednak lepiej milczeć.

