Michał Wiśniewski zaprojektował już swój nagrobek. Fani komentują

Michał Wiśniewski po raz kolejny zaskoczył fanów szczerością. Lider zespołu Ich Troje opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym poruszył temat, o którym większość osób woli nie rozmawiać. Artysta wyznał, że od dawna postanowił zawczasu zadbać o wszystkie formalności związane ze swoim odejściem. Jak zdradził, ma już nawet przygotowany własny nagrobek!

Nagranie pojawiło się na instagramowym profilu muzyka 16 czerwca. Michał Wiśniewski opowiedział w nim o decyzji, którą dojrzewał przez dłuższy czas. Przyznał, że kiedy wcześniej wspominał o planowaniu własnego pochówku, spotykał się ze zdziwieniem, a wręcz uznawano go "za wariata".

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"To już jest ten moment"

Na nagraniu Wiśniewskiego na jego profilu na Instagramie pojawił się specjalista od spraw pogrzebowych. Jak ujawnił spec od pożegnań, panowie spotkali się już kolejny raz, bo "Michał chce pewne sprawy załatwić". I wtedy muzyk wyjaśnił, o co w tym wszystkim chodzi

Dlatego nagrywamy to, że wiele osób stukało się w głowę, kiedy powiedziałem, że myślę,, że przyszedł taki moment, kiedy należałoby pewne sprawy uregulować. Wszyscy patrzyli trochę jak na wariata, ale myślę, że 54. lata to już jest ten moment, gdzie można myśleć o tym, żeby nie zostawiać rodziny w razie czego z wielkim, wielkim kłopotem. Znalazłem to miejsce, to też brzmi teraz bardzo crazy i trochę creepy, ale piękne miejsce.

Wiśniewski przemyślał wszystkie szczegóły swojego pochówku

Artysta nie ujawnił wszystkich szczegółów pogrzebowego przedsięwzięcia, podkreślił jednak, że jest to dla niego projekt bardzo osobisty i przemyślany. Wszystko zostało przygotowane zgodnie z jego wizją.

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Temat, choć dla wielu może wydawać się kontrowersyjny, spotkał się z dużym zrozumieniem ze strony fanów Wiśniewskiego. Pod nagraniem szybko pojawiły się dziesiątki komentarzy. Wielu obserwatorów przyznało, że takie podejście świadczy o odpowiedzialności i nie powinno być traktowane jako temat tabu.

"Rozsądna decyzja"

Świadome, cudowne podejście. Ludzie się dziwią, że mam wybraną urnę, miejsce, muzykę i mistrza ceremonii. To powinno być normą według mnie. Rozsądna decyzja.

Część osób przyznała, że same już wcześniej zaplanowały szczegóły własnego pochówku lub zastanawiają się nad tym. W komentarzach zwracano uwagę, że rozmowa o śmierci prędzej czy później dotyczy każdego.

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