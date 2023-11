Michał Wójcik wiosną pochował ukochaną. Teraz widziano go z piękną brunetką. Skiba pokazał zdjęcia z wesela

Życie prywatne Michała Wójcika z kabaretu Ani Mru Mru

Życie prywatne Michała Wójcika nie było pasmem wesołych skeczy. Przez wiele lat związki kabareciarza nie układały się najlepiej, a założyciel Ani Mru Mru przyznawał, że sporo winy ponosił on sam. Kiedy Michał Wójcik poznał Jani wszystko się zmieniło. Niestety rodzinnym szczęściem nie dane mu było się cieszyć przez lata. W 2020 roku Jani zachorowała na nowotwór, satyryk robił, co w jego mocy, by jego partnerka pokonała chorobę i mogła normalnie żyć. Oboje wierzyli, że rak to nie wyrok, zbierali pieniądze na leczenie, planowali kiedyś ślub. Życie napisało inny scenariusz. Jani odeszła 6 marca b.r., pozostawiając zdruzgotanego partnera i malutkie dziecko.

Gdy rak zabrał mu ukochaną, Michał Wójcik rzucił się w wir pracy

Michał Wójcik unikał mediów, nie wypowiadał się na tematy prywatne, za to bardzo dużo pracował od tamtej pory. Z relacji jego kabaretowego kolegi Marcina Wójcika wiemy, że w ten sposób radził sobie z tragedią. Wychodzenie na scenę i rozśmieszanie ludzi było dla niego najlepszym sposobem na oderwanie się od przygnębiających myśli: - Energia, jaką dostajemy od ludzi podczas występu, pozwala każdemu z nas nie myśleć o smutnych rzeczach, które przecież i nas spotykają - wyjaśniał Marcin Wójcik w Fakcie.

Michał Wójcik na weselu z piękna brunetką. Zdjęcia pokazał Krzysztof Skiba

Najwyraźniej ta strategia radzenia sobie z traumą, przyniosła zadowalające efekty. W osiem miesięcy po stracie ukochanej Michał Wójcik zdaje się być znów w dobrej formie. Na zdjęciach z wesela znajomych, które do sieci wrzucił muzyk Krzysztof Skiba, wygląda na wyluzowanego i radosnego. A obok niego widzimy piękną brunetkę w rewelacyjnej czerwonej kreacji idealnie zgranej z kolorem koszuli kabareciarza. Czyżby szczęście ponownie się do niego uśmiechnęło? Oby! Życzymy wszystkiego dobrego.

