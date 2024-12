Michel Moran: Karp? Nie rozumiem. Polecam ostrygi i krewetki na Wigilię!

W rozmowie z nami Michel wyznał, że od karpia woli... ostrygi i krewetki. Ale polecił też na tradycyjny, wigilijny stół fusion - polskiego szczupaka, ale upieczonego w całości. Skusicie się?

Czy są jakieś takie tradycyjne polskie dania wigilijne, których ty jesteś przeciwnikiem, które dla ciebie mogłoby nie istnieć?

Michel Moran: - Nie rozumiem karp, przyznaję się. Ale rozumiem jedno i szanuję - że to jest tradycja. Niech będzie.

A czego z innych kuchni powinni w święta spróbować Polacy?

- Ostrygi, krewetki. Do tego jagnięcina albo indyk, indyk pieczony, faszerowany jak we Francji - z kasztanami.

Czyli mięso? To u nas by w Polsce mogło wzbudzić spore kontrowersje...

- Już się zmieniło! Ja słyszałem, że wolno mięso... Nie słyszałaś?

Teoretycznie wolno, tylko wiesz, to co zmienili księżą, że od niedawna wolno, niekoniecznie z tradycją idzie w parze...

- Nie wypowiadam się, bo jestem apolityczny i a religijny (śmiech).

Czy możesz zdradzić jakiś patent na danie wigilijne, który mógłby pomóc naszym czytelnikom? Coś, co mogą zrobić w wyjątkowy sposób?

- Cała ryba pieczona, naprawdę, cała ryba, na przykład taki piękny szczupak, no szczupak albo sandacz na przykład, cały pieczony, ładnie doprawiony, cały w piekarniku. Postawimy go na stole, złamiemy tą ryba, podzielimy - to jest piękne, to jest smaczne i to jest zgodne z tradycją, bo to jest ryba.

I co byś do niego dał? Sól, pieprz, cytryna i coś jeszcze?

- Sól, pieprz, cytryna, do środka w brzuchu trochę ziół świeżych, rozmaryn, tymianek i... miłość. To chyba najważniejszy składnik.

Rozmawiała Aleksandra Pajewska-Klucznik

