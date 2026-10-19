Mick Jagger pokazał się z ponad 40 lat młodszą ukochaną. Piękna para?

Mick Jagger to jedna z największych światowych ikon muzyki. Od ponad sześciu dekad pełniący rolę frontmana w zespole The Rolling Stones wokalista cieszy się statusem prawdziwej legendy.

Artysta skończył w tym roku 83 lata, nie oznacza to oczywiście, że zwalnia tempo! Stonesi wydali w tym roku swój najnowszy, dwudziesty piąty studyjny album, zatytułowany Foreign Tongues. Choć formacja nie wyruszyła w ramach jego promocji w trasę koncertową, to wiadomo, że niechętny jest temu zmagający się z artretyzmem gitarzysta grupy, Keith Richards, podczas gdy sam Jagger nie ukrywa, że osobiście jest gotowy zagrać tyle koncertów, ile będzie trzeba.

Mick Jagger zaręczył się! Muzyk stanie na ślubnym kobiercu po 80-tce?

Mick Jagger i jego romanse

W tak zwanym między czasie, w okresach wolnych od pracy i nagrywania, muzyk skupia się na życiu prywatnym. O tym już od lat krążą liczne legendy i pogłoski, a to dlatego, że Jagger ma na koncie wiele niezwykle głośnych romansów, chociażby z Marianne Faithfull, Marshą Hunt, Carlą Bruni czy L'Wren Scott. Co ciekawe jednak, Mick miał tylko jedną żonę, Biancę Jagger, z którą był w związku w latach 1971-1978.

W 2025 roku pojawiły się informacje, jakoby muzyk najprawdopodobniej szykował się do kolejnej ceremonii. Wszystko to dlatego, że świat obiegła informacja o jego zaręczynach z aktualną, wieloletnią partnerką.

Mick Jagger spotyka się z ponad 40 lat młodszą baletnicą

Mick Jagger już od 12 lat pozostaje w związku z niejaką Melanie Hamrick, która jest młodsza od niego o aż 44 lata. Para doczekała się w 2016 roku wspólnego syna, Deveraux Octaviana Basila Jaggera. To właśnie pochodząca ze Stanów Zjednoczonych choreografka i była baletnica w ubiegłym roku zdradziła, że muzyk poprosił ją o rękę i oczywiście został przyjęty.

Wieści na temat ślubnych planów pary nie ma, ta wciąż chętnie pojawia się publicznie na różnych wydarzeniach. Zaledwie kilka dni temu Mick i Melanie zostali przyłapani w Londynie na tegorocznej odsłonie British Museum Ball, czyli gali charytatywnej, organizowanej jesienią w słynnym British Museum. Jak dziś wyglądają zakochani?

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