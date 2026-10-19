Mick Jagger pokazał się z ponad 40 lat młodszą ukochaną. Piękna para?

Mick Jagger to jedna z największych światowych ikon muzyki. Od ponad sześciu dekad pełniący rolę frontmana w zespole The Rolling Stones wokalista cieszy się statusem prawdziwej legendy.
Artysta skończył w tym roku 83 lata, nie oznacza to oczywiście, że zwalnia tempo! Stonesi wydali w tym roku swój najnowszy, dwudziesty piąty studyjny album, zatytułowany Foreign Tongues. Choć formacja nie wyruszyła w ramach jego promocji w trasę koncertową, to wiadomo, że niechętny jest temu zmagający się z artretyzmem gitarzysta grupy, Keith Richards, podczas gdy sam Jagger nie ukrywa, że osobiście jest gotowy zagrać tyle koncertów, ile będzie trzeba.
Mick Jagger i jego romanse
W tak zwanym między czasie, w okresach wolnych od pracy i nagrywania, muzyk skupia się na życiu prywatnym. O tym już od lat krążą liczne legendy i pogłoski, a to dlatego, że Jagger ma na koncie wiele niezwykle głośnych romansów, chociażby z Marianne Faithfull, Marshą Hunt, Carlą Bruni czy L'Wren Scott. Co ciekawe jednak, Mick miał tylko jedną żonę, Biancę Jagger, z którą był w związku w latach 1971-1978.
W 2025 roku pojawiły się informacje, jakoby muzyk najprawdopodobniej szykował się do kolejnej ceremonii. Wszystko to dlatego, że świat obiegła informacja o jego zaręczynach z aktualną, wieloletnią partnerką.
Mick Jagger spotyka się z ponad 40 lat młodszą baletnicą
Mick Jagger już od 12 lat pozostaje w związku z niejaką Melanie Hamrick, która jest młodsza od niego o aż 44 lata. Para doczekała się w 2016 roku wspólnego syna, Deveraux Octaviana Basila Jaggera. To właśnie pochodząca ze Stanów Zjednoczonych choreografka i była baletnica w ubiegłym roku zdradziła, że muzyk poprosił ją o rękę i oczywiście został przyjęty.
Wieści na temat ślubnych planów pary nie ma, ta wciąż chętnie pojawia się publicznie na różnych wydarzeniach. Zaledwie kilka dni temu Mick i Melanie zostali przyłapani w Londynie na tegorocznej odsłonie British Museum Ball, czyli gali charytatywnej, organizowanej jesienią w słynnym British Museum. Jak dziś wyglądają zakochani?
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