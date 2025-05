Mikołaj Roznerski zrywa z łatką amanta. "Nie chce mi się już nic udowadniać"

Kim jest tancerz Justyny Steczkowskiej? Kuba Walica to mistrz High Heels. Nikt nie tańczy na szpilkach tak jak on!

Mikołaj Roznerski: Nie chce już być filmowym amantem?

Mikołaj Roznerski (41 l.) jest ulubieńcem widzów. Ogromną popularność zyskał dzięki roli w serialu "M jak miłość", w którym gra od ponad dekady. Aktor zadebiutował w hicie TVP w 2012 roku i szybko stał się jednym z ulubieńców widzów. To głosy fanów sprawiły, że aż trzy razy otrzymał statuetkę Telekamery dla najlepszego aktora.

Producenci chętnie obsadzają przystojnego aktora w rolach filmowych amantów. Mikołaj Roznerski uwodził między innymi w dwóch częściach "Poskromieniach złośnicy", "Kobiecie sukcesu", "Poradach na zdrady" czy "7 rzeczach, których nie wiecie o facetach". Dużo mówi się również o życiu uczuciowym aktora. Ten jednak nie za chętnie opowiada o swoich prywatnych sprawach.

Kilka miesięcy temu mówiło się, że aktor będzie jednym z uczestników programu "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Jego fani od dawna zachęcają go do udziału w show Polsatu. Roznerski zdradził niedawno, że regularnie otrzymuje takie propozycje.

Mikołaj Roznerski o nowym programie. "Robię to dla siebie"

Wiadomo za to, że już za chwilę zobaczymy go w innym programie. Mikołaj Roznerski został bowiem prowadzącym show "The Floor", który 20 maja trafi na antenę TVN. Mieliśmy okazję porozmawiać z aktorem o jego nowym projektem. Czy w ten sposób chciał zerwać z wizerunkiem bożyszcza kobiet?

Mam 42 lata, nie chce mi się już nic udowadniać. Ja po prostu robię to dla siebie, robię to jako przygodę, chcę się rozwijać jako aktor, jako artysta, jako człowiek i wzięcie udziału w tym programie traktuję totalnie jako rozwój. Jest to sezon pierwszy, zobaczymy, czy przyjmie się to w Polsce, czy to będzie oglądane, tak jak jest to hitem na całym świecie. Miejmy taką nadzieję i jakby mam radość zrobienia tego, ale niczego od siebie nie oczekuję, po prostu chcę to zrobić jak najlepiej i nikogo nie rozczarować, a zwłaszcza siebie - powiedział Mikołaj Roznerski w rozmowie z "Super Expressem".

"The Floor" to holenderski teleturniej, który zyskał ogromną popularność na całym świecie i doczekał się 20. wersji. Stu uczestników staje do walki w serii pojedynków. Wszystko dzieje się na tytułowej podłodze, która jest planszą podzieloną na pola. Gracze nie tylko muszą odpowiedzieć na pytania, ale również rywalizować z innymi zawodnikami. Wygrywa osoba, która odpowie na największą liczbę pytań i zajmie najwięcej pól na planszy.

Mikołaj Roznerski wyjawił prawdę! Przejdzie z TVP do TVN?