Gwiazdor "M jak miłość" przechodzi do TVN?! Roznerski dostał swój program! Smaszcz podeskscytowana

Gdyby Roznerski zdecydował się porzucić rolę w "M jak miłość" i przejść do TVN można by zacząć mówić o transferze roku między konkurencyjnymi stacjami. Czy do tego dojdzie?

Kariera Roznerskiego

Kariera Mikołaja Roznerskiego zaczęła się od roll Marcina Chodakowskiego w "M jak miłość". Młodziutki chłopak z dnia na dzień stał się obiektem westchnień całej Polski, w tym bohaterek serialu. Jego prywatny i serialowy związek z Adrianą Kalską również budził wielkie emocje, a kiedy i tu, i tu się rozstali emocjom nie było końca. Roznerski w "M jak miłość" ma kolejne szalenie emocjonujące przygody i fani nie wyobrażają sobie serialu bez niego. Czyżby musieli zacząć się przyzwyczajać?

Mikołaj Roznerski na co dzień gra już nie tylko w "M jak miłość", widzieliśmy go w wielu hitowych filmach kinowych, czy roli w serii TVP "Osiecka". Fani często mogą zobaczyć go na deskach teatrów w całej Polsce. Okazuje się, że niebawem ocenimy go w zupełnie nowej roli. Stacja TVN poinformowała, że to właśnie 41-latek został gospodarzem nowego programu: „The Floor”. Nagrania ruszą niebawem, a odcinki trafią na antenę już w maju 2025 r.

Stresik gwiazdora "M jak miłość"

Jedziemy do Holandii, będziemy to robić tam. Mamy na to 5 dni, bardzo intensywnie i emocjonująco.

– relacjonował w „Dzień dobry TVN” Roznerski.

Na czym będzie polegać nowy program TVN „The Floor”? Jak informuje stacja, 100 uczestników stanie do walki w specjalnym quizie. Miejscem ich rywalizacji będzie podłoga LED, podzielona na sto kwadratów. Każdy kwadracik będzie przypisany jednemu bohaterowi.

100 zawodników na 100 kwadratowych polach rywalizuje w ekscytujących pojedynkach umysłów o wysoką nagrodę pieniężną. Zwycięża uczestnik, który zdobędzie wszystkie pola.

Roznerski powiedział w "Dzień dobry TVN", że "stresik jest", bo choć bywał już na wielu castingach, rola prowadzącego to dla niego zupełnie nowe wyzwanie.

Zachwycona Smaszcz u boku Roznerskiego

Co ciekawe, zmiana u Roznerskiego podekscytowała Paulinę Smaszcz. Celebrytka sfotografowała się u boku przystojniaka z "M jak miłość" i obwieściła na swoim profilu na Instagramie, że aktor może liczyć na jej pełne wsparcie.

Mikołaj Roznerski poprowadzi nowy program zatytułowany „The Floor”, który już niebawem zagości na antenie TVN. Mikołaju, z całych sił wspieram i trzymam kciuki. POWODZENIA

Fani Roznerskiego i Smaszcz zareagowali natychmiast. Widzieliby nawet ich w roli współprowadzących programu, a nawet dopatrują się czegoś więcej.

No, taki partner, to ja rozumiem. Nie przynudza, nie opowiada glupot, azeby siebie / i nie tylko siebie/ wybielic Ooo i mamy nowych prowadzących .Piękni i lubiani Fajnie razem wyglądacie Pięknie Wam razem. Moglibyście razem poprowadzić ten program :)

Fanów "M jak miłość" pragniemy uspokoić: nie ma żadnych informacji o odejściu Roznerskiego z telenoweli Wręcz przeciwnie, w nowych odcinkach serii scenarzyści mają dla niego nowe emocjonujące przygody.

