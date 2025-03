Z "M jak miłość" do konkurencji! Mikołaj Roznerski dołączył do ekipy TVN

Mikołaj Roznerski: Ulubieniec widzów w nowej roli

"M jak miłość" od 25 lat gości na antenie TVP2 i niezmiennie jest ulubioną telenowelą Polaków. Wiele popularnych dzisiaj gwiazd zawdzięcza serialowi swoją popularność. Do tego grona należy m.in. Mikołaj Roznerski (41 l.), który wciela się w rolę Marcina Chodakowskiego. Aktor zadebiutował w hicie TVP w 2012 roku i szybko stał się jednym z ulubieńców widzów. To głosy fanów sprawiły, że aż trzy razy otrzymał statuetkę Telekamery dla najlepszego aktora.

Lata mijają, a popularność Mikołaja Roznerskiego nie maleje. Udział w komediach romantycznych zapewnił mi łatkę amanta. Chociaż występował w wielu popularnych produkcjach, to od ponad dekady pozostawał wierny swojej macierzystej stacji. Przez dłuższą chwilę grał również w "Na dobre i na złe".

Kilka miesięcy temu mówiło się, że aktor będzie jednym z uczestników programu "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Jego fani od dawna zachęcają go do udziału w show Polsatu. W rozmowie w "Party" został zapytany o to, czy zobaczymy go na parkiecie "TzG". Jego odpowiedź raczej rozczaruje fanów. "Oj dziękuję za pytanie. Ale nic o tym nie wiem..." - powiedział krótko aktor.

Mikołaj Roznerski dołączył do ekipy TVN

Chociaż Roznerski nie zatańczy (na razie) na parkiecie "Tańca z Gwiazdami", to widzowie będą mogli go zobaczyć w programie innej stacji. Aktor dołączył bowiem do ekipy TVN. 41-letni aktor został prowadzącym program "The Floor"! O nowych wyzwaniach opowiedział zasiadając na kanapie "Dzień Dobry TVN".

Program "The Floor" to dla mnie gorące wyzwanie, ponieważ nigdy w życiu nie prowadziłem żadnego programu. Będzie to coś nowego dla mnie i też coś ekscytującego dla Was - powiedział w krótkim nagraniu na Instagramie śniadaniówki.

"The Floor" to holenderski teleturniej, który zyskał ogromną popularność na całym świecie i doczekał się 20. wersji. Stu uczestników staje do walki w serii pojedynków. Wszystko dzieje się na tytułowej podłodze, która jest planszą podzieloną na pola. Gracze nie tylko muszą odpowiedzieć na pytania, ale również rywalizować z innymi zawodnikami. Wygrywa osoba, która odpowie na największą liczbę pytań i zajmie najwięcej pól na planszy.

Moją rolą jest to, żeby trochę wytrącać z równowagi tych ludzi. Dopytać o strategię, przekonać, aby grali dalej, a nie oddawali walkę walkowerem. Moim zadaniem będzie trochę pomagać, ale też skutecznie dopytywać, dlaczego to robią - zdradził Roznerski.

Część fanów aktora zastanawia się czy współpraca z TVN rzuci się cieniem na jego rolę w hicie TVP. Zaniepokojonych uspokajamy - nic nie wskazuje na to, by Marcin Chodakowski miał zniknąć z "M jak miłość". Nagrania do "The Floor" odbędą w kwietniu. Nie kolidują więc ze zdjęciami do popularnej "Emki". Premierowy odcinek show TVN ma trafić na antenę w maju.

