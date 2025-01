Syn Mikołaja Roznerskiego zrugał ojca! Gwiazdor "M jak miłość" się doigrał

To dlatego Rzeźniczak nie zatańczy w "Tańcu z Gwiazdami". Wpadlibyście na to?

Mikołaj Roznerski związki, syn. Gwiazdor "M jak miłość" był z Adrianą Kalską, ma dziecko z Martą Juras

Mikołaj Roznerski przez trzy lata związany był z koleżanką z planu "M jak miłość" Adrianą Kalską. Co ciekawe, aktorzy tworzyli parę i w serialu w TVP, i w realnym świecie. Pod koniec 2021 roku jednak ich prawdziwy związek się rozpadł. Zanim Mikołaj Roznerski zaczął spotykać się z aktorką z "M jak miłość", był w związku z inną koleżanką po fachu. Chodzi o Martę Juras, z którą aktor ma 14-letniego syna Antoniego. We wrześniu głośno było o chłopaku, bowiem jego tata zdradził, że Antek nie chodzi na religię. - Mój synek uczęszcza na lekcje etyki, bo teraz w szkołach do wyboru jest albo religia, albo etyka. To jest wybór mój, jego mamy i też jego samego, bo w jakiś sposób do niczego go nie przymuszaliśmy - podkreślił Mikołaj Roznerski w rozmowie z Shownews.pl. Mimo że były gwiazdor "M jak miłość" dawno rozstał się z matką chłopaka, ma z nim znakomite relacje.

Syn Mikołaja Roznerskiego zrugał ojca. Ważna sprawa

Jest w nich jednak coś nietypowego. Na ogół bowiem to rodzic zwraca uwagę dziecku. W przypadku Mikołaja Roznerskiego i jego syna bywa tak, że role się odwracają. 14-latek zrugał na przykład ojca w sprawie używania telefonu komórkowego!

To mądry, wrażliwy nastolatek, a ja uczę się od niego. Antoni potrafi stawiać granice, zwracać mi uwagę, np. gdy jedziemy do kina, to on mi mówi: "tata, ale ty już nie zaglądaj do tego telefonu w kinie, bo w kinie to jesteśmy w kinie". Ma swoje pasje, lubi tworzyć muzykę. Ale aktorem nie chce zostać

- zdradził Mikołaj Roznerski, który jakiś czas temu zdecydował się na bardzo osobiste wyznanie dotyczące swojego zdrowia. Aktor walczył z anoreksją. Trafił nawet do szpitala psychiatrycznego.

Byłem już przeraźliwie chudy, ważyłem 42 kg. Zemdlałem i trafiłem do szpitala. Spędziłem tak ponad rok, wbrew pozorom leczenie jest trudne i długotrwałe. Musiałem nauczyć się jeść i przestać bać się, że przytyję

- mówił w "Dzień dobry TVN".

Mikołaj Roznerski kiedyś i teraz

