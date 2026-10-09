Milewska wzruszyła jako Kate Bush, Brzozowski podzielił jako Nosowska. Co dalej w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?

Twoja Twarz Brzmi Znajomo: Ula Milewska wygrała jako Kate Bush

Najnowsza, szósta odsłona popularnego programu przyniosła wygraną Uli Milewskiej. Artystka zaprezentowała się jako Kate Bush, co spotkało się z ogromnym uznaniem zarówno jurorów, jak i zebranej w studiu widowni. Zwyciężczyni podjęła piękną decyzję, przekazując 15 tysięcy złotych na leczenie córki swojej przyjaciółki, wspieranej przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

Wcielając się w postać z piosenki „Wuthering Heights”, Ula Milewska oczarowała wszystkich klimatem swojego występu. Jej umiejętności sceniczne i wokalne szczególnie doceniła Małgorzata Walewska.

– Naprawdę ja byłam tak zachwycona i urzeczona, i chętnie usłyszę to jeszcze raz podczas dzisiejszego wieczoru. Na takim cmentarzu to naprawdę przyjemność spocząć – chwaliła mezzosopranistka.

Marcin Miller jako Tom Jones. Piotr Gąsowski nie krył zachwytu

Kolejnym zaskoczeniem tego wieczoru była metamorfoza Marcina Millera, triumfatora poprzedniego odcinka, który tym razem wystąpił jako Tom Jones. Jego interpretacja utworu „She's a Lady” emanowała niesamowitą charyzmą, co nie umknęło uwadze zachwyconego Piotra Gąsowskiego.

– Panie Miller, Panie Jones, ja chcę Ci złożyć pokłon. Naprawdę, to było coś wspaniałego. Jak schodziłeś tutaj i zrobiłeś to... Słuchaj, ja po prostu myślałem, że śnię. No bo Ci powiem, to robi wrażenie – mówił juror.

Justyna Steczkowska apeluje do kobiet 50+

Z ogromną dynamiką na scenie pojawiła się Maria Sadowska, wcielając się w Katy Perry i wykonując hit „Hot n Cold”. Artystka imponowała kondycją, błyskawicznie zmieniając stroje i zachowując świetną formę wokalną. Jej żywiołowy występ sprowokował Justynę Steczkowską do wygłoszenia przesłania do kobiet, które przekroczyły pięćdziesiąty rok życia.

– My jesteśmy z tej grupy 50 plus. Ja chciałam powiedzieć wszystkim kobietom, które teraz nas oglądają, że to jest właśnie czas na spełnianie naszych marzeń. Dzieci odchowałyśmy trochę, radzą sobie już same. Teraz czas dla nas i Marysia i ja jesteśmy tego przykładem tak i też państwu polecamy – podkreśliła wokalistka.

Brzozowski podzielił widzów jako Nosowska, Maciejczak doceniony jako Harry Styles

Dużym wyzwaniem okazał się występ Rafała Brzozowskiego, który zinterpretował utwór „Zazdrość” jako Katarzyna Nosowska. Małgorzata Walewska nie kryła swojego poruszenia, ale widzów występ zdecydowanie podzielił. Z kolei Gabriel Fleszar, po przejęciu postaci, musiał zmierzyć się z repertuarem Hanny Banaszak, a jego wykonanie „W moim magicznym domu” niezwykle spodobało się Piotrowi Gąsowskiemu. Podobne wrażenie wywarł Marcin Maciejczak, który zaprezentował dojrzałe i niezwykle emocjonalne wykonanie „Sign of the Times” z repertuaru Harry'ego Stylesa.

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Twoja Twarz Brzmi Znajomo: Wyniki losowania do następnego odcinka

Zwycięstwo w szóstym odcinku przypadło Uli Milewskiej. Drugą pozycję zajął Marcin Maciejczak, który swoją wygraną w kwocie 5 tysięcy złotych przekazał Fundacji Judyta, wspierającej potrzebujące zwierzęta.

W nadchodzącym odcinku "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zaśpiewają:

Gabriel Fleszar jako Grzegorz Skawiński

Ida Nowakowska jako Debbie Reynolds

Bryska jako Jim Morrison

Marcin Miller jako Krzysztof Krawczyk

Rafał Brzozowski jako Witold Paszt lub Nick Carter

Maria Sadowska jako Majka Jeżowska

Marcin Maciejczak jako Michał Wiśniewski

Ula Milewska jako Justin Timberlake.