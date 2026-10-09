Dawno niewidziana Renata Dancewicz zdradza, dlaczego nie ma jej w Internecie. Aktorka szczerze o mediach społecznościowych

W świecie zdominowanym przez media społecznościowe wielu osobom publicznym trudno wyobrazić sobie życie poza Internetem. Inne zdanie ma aktorka Renata Dancewicz, która mimo dostrzegania zalet prowadzenia profili w sieci - sama poświęca swój czas zupełnie innym zajęciom.

Renata Dancewicz nie prowadzi mediów społecznościowych. Ceni sobie odpoczynek i prywatność

Mimo wizerunku seksbomby kina lat 90. Dancewicz nie jest stałą bywalczynią wszelkich imprez w show-biznesie, jak również nie pokazuje swojej codzienności tysiącom obserwatorów w sieci. To nie oznacza jednak, że jest zupełnie niewidoczna. Aktorka stale gra m.in. w serialu "Na wspólnej" i spektaklach teatralnych (m.in. komedii "żONa"), a prowadzenie mediów społecznościowych uważa za zbyt czasochłonne.

Jak wyjaśniła podczas ostatniego wywiadu w programie "halo tu polsat", poświęca się innym zajęciom poza swoją pracą, a także oddziela swoje prywatne sprawy od tych publicznych.

- Społecznościówki mają coś takiego, że to jest praca na pełen etat, a ja jestem trochę leniwa i mam dużo fajnych rzeczy do roboty poza pracą - wyjaśniła. - To jest dzielenie się swoją prywatnością, a ja jestem wbrew pozorom osoba nieśmiałą i oddzielam prywatność od rzeczy publicznych - dodała.

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Tak aktorka spędza wolny czas. Nie każdy wie, w czym jest mistrzynią

W rozmowie z Krzysztofem Ibiszem i Idą Nowakowską, Renata Dancewicz zdradziła, że w chwilach odpoczynku lubi spotykać się ze znajomymi i - oczywiście - grać w brydża. Aktorka jest prawdziwą ekspertką w tej grze karcianej. Ma tytuł Mistrza Międzynarodowego, a Polski Związek Brydża Sportowego odznaczył ją swoim brązowym medalem.

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