Gwiazda nie przyszła na wystawę o samej sobie i nikogo nie uprzedziła. Prawdziwa diwa?

Zasłynęła w świecie show-biznesu wieloma skandalami, począwszy od słynnej "nagiej" kreacji, po zażywanie zakazanych proszków i kłótnie w rodzinie. Choć od dłuższego czasu stara się dbać o wizerunek, Kate Moss znowu przyciągnęła uwagę publiczności. Tym razem jej niespodziewane zachowanie wzbudziło ogromne zdumienie wśród najwierniejszych fanów i miłośników mody.

Kate Moss bohaterką wystawy o latach 90. Na otwarcie nie przyszła

W znanej londyńskiej galerii Tate Britain odbyło się niedawno otwarcie wystawy "The 90s: Art and Fashion". Kuratorem tego wyjątkowego wydarzenia, opowiadającego o brytyjskiej modzie końca ubiegłego wieku, był Edward Enninful – naczelny krajowego wydania magazynu "Vogue". Ważną częścią ekspozycji uczyniono karierę samej Kate Moss, a wśród eksponatów znalazła się między innymi jej głośna, prześwitująca kreacja z 1993 roku. Co ciekawe, mimo wcześniejszej deklaracji, modelka nie pojawiła się na otwarciu, co wprawiło w niemałe osłupienie wszystkich zebranych.

Zawróciła, żeby nie spotkać fanów?

Na londyńskim wydarzeniu nie zabrakło innych wielkich nazwisk ze świata mody. Co oczywiste, pojawienie się gwiazd zgromadziło przed budynkiem tłum ludzi, w tym dziennikarzy oraz fotoreporterów. Z doniesień brytyjskiego "Daily Mail" wynika, że kiedy Kate Moss dowiedziała się o oblegającym wejście zbiorowisku i przeciskającej się przez tłum Donatelli Versace, natychmiast poleciła swojemu kierowcy zawrócić.

Widocznie gwiazda nie chciała sama zmierzyć się z ogromnym zainteresowaniem gapiów, ale szkoda, że nie pofatygowała się, by oficjalnie odwołać swój przyjazd. Organizatorzy mieli poznać powody jej nagłej nieobecności dopiero późnym wieczorem, po zakończeniu oficjalnej części imprezy. Do tej pory sama zainteresowana nie zabrała głosu w sprawie.

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Skandale Kate Moss. Modelka wiele razy budziła emocje

Sukcesy Kate Moss w modelingu zaczęły się na początku lat 90. Jej słynna, prześwitująca stylizacja z 1993 roku była wtedy dużym szokiem obyczajowym, ale obecnie jest traktowana jako ikoniczny moment w historii mody. Była to jednak dopiero pierwsza z długiej serii kontrowersji z jej udziałem.

We wrześniu 2005 roku na okładce "Daily Mirror" ukazało się zdjęcie, na którym modelka miała zażywać narkotyki w trakcie sesji nagraniowej ówczesnego partnera. Wybuchł wielki skandal. Zmuszona do reakcji, Moss publicznie przeprosiła i udała się na odwyk. Ostatecznie sprawę umorzono, gdyż śledczym zabrakło definitywnych dowodów. Po wielu latach Moss przyznała otwarcie, że wszyscy w jej otoczeniu zdawali sobie sprawę z jej nałogu. Aktualnie deklaruje, że porzuciła używki, interesuje się buddyzmem i prowadzi zdrowy tryb życia. W przeszłości opinię publiczną ekscytowały również informacje na temat jej burzliwych relacji miłosnych i konfliktów rodzinnych, m.in. z własną siostrą.

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