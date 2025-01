"Milionerzy" znikną z anteny? Jest komentarz stacji TVN w sprawie teleturnieju

Polacy pokochali "Milionerów". Program od początku prowadzi Hubert Urbański

"Milionerzy" to polski teleturniej, oparty na brytyjskim formacie "Who Wants to Be a Millionaire?". Teleturniej emitowany jest od początku antenie TVN i od zawsze prowadzącym był Huber Urbański. Pierwszy odcinek mogliśmy obejrzeć w 1999 roku. Nie obyło się jednak od przerw w nadawaniu. "Milionerzy" nadawani byli w latach 1999–2003, 2008–2010 i od 2017.

Przeczytaj także: Padła główna wygrana w "Milionerach". Hubert Urbański wręczył czek na MILION ZŁOTYCH!

Jak sama nazwa wskazuje, główną nagrodą w teleturnieju jest milion złotych. Na początku gracze wybierani są drogą eliminacji, a kiedy już wybrany zostanie zwycięzca eliminacji, musi on odpowiedzieć poprawnie na 12 pytań. W czasie całej gry ma do wyboru trzy koła ratunkowe: pół na pół, pytanie do publiczności i telefon do przyjaciela (od 2024 roku po siódmej poprawnej odpowiedzi możemy otrzymać dodatkowe koło - zamiana pytania). Są też dwa progi gwarantowane - 1000 i 40 000 złotych.

W ostatnim czasie pojawiło się jednak wiele roszad związanych z emisją "Milionerów". Jesienią zeszłego roku stacja zdecydowała wyemitować zaledwie połowę nagranych odcinków. Dodatkowo "Milionerów" można było oglądać dopiero w listopadzie, ponieważ wcześniej o tej porze stacja emitowała program "B&B Love".

"Milionerzy" znikną z anteny? Stacja komentuje

Pomimo sympatii widzów, teleturniej nie wróci na antenę w najbliższym czasie. Jak informuje portal wirtualnemedia.pl, premierowe odcinki "Milionerów" mogą ukazać się dopiero w maju. Będą to jednak zaległe epizody nakręcone w 2024 roku, które nie zostały jeszcze wyemitowane.

Fani "Milionerów" zastanawiają się, czy w ogóle będzie kontynuacja programu. Do tej kwestii odniosła się stacja TVN.

Finalizujemy prace nad wiosenną ramówką i wkrótce podzielimy się tymi szczegółami. Mamy oczywiście nagrane nowe, premierowe odcinki »Milionerów«, które wyemitujemy w nadchodzącym sezonie. Natomiast o jesieni oraz o tym co pojawi się w ofercie, będziemy rozmawiać w późniejszym terminie, po prostu jeszcze zbyt wcześnie na te decyzje - przekazano portalowi wirtualnemedia.pl

Czekacie na nowe odcinki "Milionerów"?

